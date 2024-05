дозирование и режим применения следует подбирать индивидуально.

Инъекцию следует выполнять подкожно и менять место введения для предупреждения липоатрофии.

Задержка роста из-за недостаточной секреции гормона роста у детей. Обычно рекомендуемая доза 0,025-0,035 мг/кг массы тела в сутки или 0,7-1,0 мг/м2 поверхности тела в сутки. Существует опыт применения даже более высоких доз.

Если дефицит гормона роста возник в детском возрасте и сохраняется в подростковом возрасте, следует продолжать лечение до достижения полного соматического развития (то есть строения тела, массы костей). В качестве контроля использовали одну из терапевтических целей в течение переходного периода: достижения нормального пика массы костей, который определяется как величина показателя Т>1 (то есть стандартизированный до среднего пика массы костей взрослого, измеренного с помощью двухэнергентической рентгеновской абсорбциометрии, с учетом пола и этнической принадлежности пациента). Инструкции по дозировке для взрослых описаны ниже.

Синдром Прадера — Вилли, с целью улучшения роста и телосложения у детей. Обычно назначают по 0,035 мг/кг массы тела в сутки (1,0 мг/м2 площади поверхности тела в сутки). Не следует превышать суточную дозу 2,7 мг. Лечение не следует применять детям со скоростью роста менее 1 см в год и в возрасте, когда начинается закрытие эпифизарных зон роста.

Задержка роста из-за синдрома Тернера. Рекомендуемая доза составляет 0,045-0,050 мг/кг массы тела в сутки или 1,4 мг/м2 поверхности тела в сутки.

Задержка роста у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Рекомендуемая доза составляет 0,045-0,050 мг/кг массы тела в сутки (1,4 мг/м2 поверхности тела в сутки). Недостаточная скорость роста может потребовать назначения более высокой дозы. Коррекция дозы может потребоваться через 6 месяцев лечения.

Задержка роста у низких детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста. Обычно рекомендуемая доза 0,035 мг/кг массы тела в сутки (1 мг/м2 поверхности тела в сутки) до достижения окончательного роста (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Лечение следует прекратить после первого года, если величина стандартного отклонения для скорости роста составляет менее +1. Лечение следует прекратить, если скорость роста менее 2 см в год и (в случае необходимости подтверждения) костный возраст составляет более 14 лет для девочек или более 16 лет для мальчиков, что соответствует возрасту закрытия ростковых зон в эпифизах костей.

Таблица 1. Рекомендации по дозировке детям



Показания мг/кг

массы тела мг/м2 площади поверхности тела суточная доза Дефицит гормона роста 0,025-0,035 0,7-1,0 Синдром Прадера-Вилли 0,035 1,0 Синдром Тернера 0,045-0,050 1,4 Хроническая почечная недостаточность 0,045-0,050 1,4 Задержка роста у детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста 0,035 1,0



Взрослые пациенты с дефицитом гормона роста. Для пациентов, которые продолжают терапию гормоном роста после возникновения дефицита гормона роста в детском возрасте, рекомендуемая доза составляет 0,2-0,5 мг в сутки. Дозу необходимо постепенно увеличивать или уменьшать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента, что определяется концентрацией ИФР-1.

Для пациентов, у которых дефицит гормона роста возник во взрослом возрасте, терапию следует начинать с низкой дозы: 0,15-0,3 мг в сутки. Дозу следует постепенно увеличивать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента, что определяется концентрацией ИФР-1.

В обоих случаях целью лечения является достижение концентрации ИФР-1 в пределах величины стандартного отклонения от средней возрастной нормы, которая составляет 2 Пациентам с концентрацией ИФР-1 в пределах нормы в начале курса лечения следует применять гормон роста в дозе, необходимой для увеличения концентрации ИФР-1 до верхних границ нормы, но не более величины стандартного отклонения, которая составляет 2. Подбирая дозу, можно также принимать во внимание клинический эффект и побочные реакции. Известно, что у некоторых пациентов с дефицитом гормона роста, несмотря на надлежащий клинический ответ, не нормализуются уровни ИФР-1; таким пациентам не нужно повышать дозу. Ежедневная поддерживающая доза редко превышает 1,0ؘ мг в сутки. Для женщин может потребоваться применение более высоких доз, чем для мужчин, поскольку у мужчин со временем отмечается высокая чувствительность к ИФР-1. Это означает, что у женщин, особенно тех, кто получает перорально эстрогензаместительную терапию, существует риск развития недостаточного клинического эффекта, а у мужчин - избыточного. Поэтому каждые 6 месяцев следует контролировать точность дозы гормона роста. Поскольку с возрастом происходит физиологическое снижение выработки гормона роста, можно уменьшить дозу препарата. У пациентов в возрасте от 60 лет терапию следует начинать с дозы 0,1-0,2 мг в сутки дозу следует медленно повышать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента. Следует применять минимальные эффективные дозы. Ежедневная поддерживающая доза для этих пациентов редко превышает 0,5 мг в сутки.

Информация для пациента

Инструкция по применению предварительно наполненной ручки для инъекций для дозирования 5,3 мг или 12 мг

Лекарственное средство Генотропин® применяется с помощью одноразовой (в ручке не допускается замена картриджей) многодозовой предварительно наполненной ручки (шприц-ручки) для инъекций, содержащей 5,3 мг или 12 мг соматропина. Препарат в ручке смешивается только один раз перед началом применения новой ручки. После смешивания одну ручку можно применять до 28 суток. Менять картриджи не нужно. После того как препарат в ручке был использован, начинают применение препарата из новой ручки.

Ручка обладает свойством запоминать дозу. Дозу устанавливают один раз в начале применения. После этого ручка вводит одинаковую дозу во время каждой инъекции. Возможно использование ручки с дополнительным предохранителем иглы или без него (в комплект шприц-ручки не входит).

Перед применением ручки пациентам необходимо:

• получить практические навыки под руководством медперсонала;

• получить информацию о назначенной дозе; изучить составные части ручки;

• убедиться, что для применения взята ручку с соответствующей дозировкой: с синей инъекционной кнопкой (5,3 мг) или пурпурной (12 мг).

Препарат Генотропин® в дозировке 5,3 мг выпускается в предварительно заполненной ручке с инъекционной кнопкой, логотипом и надписями синего цвета, в дозировке 12 мг — пурпурного.

Ниже приведено подробное описание последовательности применения ручки для дозирования 5,3 мг. Для дозирования 12 мг необходимо выполнять аналогичные действия.

Внешний вид и комплектация иглы может отличаться.

Настройка и применение новой ручки

Шаг 1. Прикрепление иглы

a. Снимите быстрым движением белый колпачок с ручки.

b. Освободите от защитной пленки новую иглу.

c. Крепко возьмите держатель картриджа.

d. Прижмите иглу к кончику держателя картриджа.

e. Аккуратно навинтите иглу на ручку. Не затягивайте слишком сильно.

f. Оставьте оба футляра на игле.

Шаг 2. Смешивание препарата

a. Удерживайте ручку концом иглы вверх, чтобы A был расположен перед Вашим лицом.

b. Плотно вкрутите держатель картриджа в ручку до фиксации B в пазу.

• Осторожно наклоните ручку из стороны в сторону. Не трясите ручку. Встряхивание может повредить гормон роста.

c. Убедитесь, что жидкость в картридже прозрачная. Весь порошок должен быть растворенным.

• Если нет, аккуратно наклоните ручку из стороны в сторону еще несколько раз.

d. Проверьте жидкость еще раз. Убедитесь, что она прозрачная.

• Если жидкость прозрачна, перейдите к шагу 3.

Если жидкость все еще мутная или Вы видите порошок, используйте новую ручку.

Шаг 3. Удаление воздуха

a. Снимите внешний чехол с иглы (при наличии). Сохраните его, чтобы повторно закрыть иглу.

b. Оставьте внутренний футляр иглы на месте.

c. Удерживайте ручку кончиком иглы вверх.

d. Осторожно постучите по держателю картриджа, чтобы переместить пузырьки воздуха вверх.

e. Плотно вкручивайте держатель картриджа в ручку, пока часть C не щелкнет в пазу.

• Может появиться небольшое количество жидкости вокруг внутреннего футляра иглы.

Шаг 4. Присоединение предохранителя иглы (при наличии)

a. Снимите черный колпачок с предохранителя иглы.

• Если экран иглы выдвигается наружу, заталкивайте его обратно в предохранитель иглы, пока он не зафиксируется на месте.

b. Удерживайте ручку в одной руке ниже синего логотипа. Второй рукой удерживайте предохранитель иглы ниже экрана иглы.

c. Выровняйте черный логотип на предохранителе иглы с синим логотипом на ручке. Осторожно натягивайте предохранитель иглы на ручку, пока он не встанет на место.

Шаг 5. Подготовка ручки к работе

a. Снимите внутренний футляр иглы (при наличии). Выбросите его.

b. Убедитесь, что в окошке памяти установлено 0,1 мг.

c. Поворачивайте серый диск в направлении, куда указывают стрелки, пока он не прекратит щелкать.

d. Удерживайте ручку иглой вверх (с предохранителем иглы и без него).

e. Нажимайте на синюю инъекционную кнопку, пока не появится жидкость.

f. Если жидкость не появится во время шага «e», повторите этапы b — e, приведенные в данном разделе, еще не более двух раз.

g. Если жидкость все равно не появляется, не используйте эту ручку.

• В разделе «Вопрос/Ответ» ниже представлена более подробная информация.

h. Если Вы используете предохранитель иглы, нажмите черную кнопку фиксатора, чтобы вытащить экран иглы.

Шаг 6. Установка дозы

• С помощью черного кольца установите дозу. Будьте осторожны, чтобы не повернуть серый диск, устанавливая дозу.

a. Удерживайте черное кольцо.

b. Поворачивайте черное кольцо, пока доза не сравняется с белым указателем. О необходимой Вам дозе должен сообщить медперсонал.

c. Если Вы повернули дозу дальше белого указателя, просто верните черное кольцо назад, чтобы установить правильную дозу.

d. После установки Вашей дозы не изменяйте ее, если только медперсонал не скажет Вам это сделать.

Примечание. Если Вы не можете вернуть черное кольцо, нажмите на синюю инъекционную кнопку, пока она не прекратит щелкать. Затем продолжайте устанавливать дозу с помощью черного кольца (более подробную информацию также приведены в разделе «Вопрос/Ответ» ниже).

Шаг 7. Набор дозы

a. Поворачивайте серый диск в направлении стрелки, пока не прекратится щелчок.

b. Ваша доза на черном цилиндре должна сравняться с белым указателем.

c. Убедитесь, что набранная Вами доза в черном цилиндре равна дозе, которую Вы установили в окошке памяти.

d. Если дозы не совпадают, убедитесь, что Вы повернули серый диск в направлении стрелки до прекращения щелчка.

Шаг 8. Осуществление инъекции

a. Подготовьте место введения согласно указаниям медперсонала.

b. Удерживайте ручку над местом введения.

c. Прижмите ручку, чтобы ввести иглу в кожу.

d. Большим пальцем прижимайте синюю инъекционную кнопку, пока она не прекратит щелкать.

• Отсчитайте 5 секунд, прежде чем извлечь иглу из кожи. Продолжайте легко давить на кнопку большим пальцем, пока считаете.

e. Вытяните ручку быстрым движением из кожи.

Шаг 9. Завершение использования ручки: снять иглу; ручку закрыть колпачком и положить на хранение

Шаг 9a. С предохранителем иглы

a. Поместите внешний футляр иглы в кончик экрана иглы.

b. С помощью футляра иглы подтолкните экран иглы всередину до его фиксации на месте.

c. С помощью футляра иглы отвинтите иглу и положите ее в надлежащий контейнер для использованных игл.

d. Оставьте предохранитель иглы на ручке.

e. Наденьте черный колпачок на предохранитель иглы. Храните ручку в холодильнике.

Шаг 9b. Без предохранителя иглы

a. Не прикасайтесь к игле.

b. Осторожно наденьте внешний футляр на иглу.

c. С помощью футляра иглы отвинтите иглу и положите ее в соответсвующий контейнер для использованных игл.

d. Наденьте белый колпачок на ручку. Храните ручку в холодильнике.

Регулярное применение ручки

1. Снимите черный колпачок с предохранителя иглы или белый колпачок с ручки.

2. Прикрепите новую иглу.

• С предохранителем иглы:

• Если экран иглы выдвигается, затолкайте его обратно на место.

• Присоедините новую иглу к кончику держателя картриджа.

• Без предохранителя иглы:

• Присоедините новую иглу к кончику держателя картриджа.

3. Снимите оба футляры иглы. Сохраните внешний футляр иглы.

4. В случае применения предохранителя иглы нажмите черную кнопку фиксатора, чтобы выпустить экран иглы.

5. Чтобы набрать дозу, поворачивайте серый диск, пока он не прекратит щелкать.

6. Убедитесь, что набранная доза равна дозе, установленной в окошке памяти.

• Если набранная доза меньше, в этом случае ручка содержит неполную дозу Генотропин®.

• Следуйте инструкциям медперсонала, если ручка содержит неполную дозу препарата.

7. Подготовьте место введения согласно указаниям медперсонала.

8. Выполните инъекцию.

• Прижмите ручку вниз, чтобы ввести иглу в кожу.

• Нажмите синюю инъекционную кнопку, пока она не прекратит щелкать.

• Отсчитайте 5 секунд, прежде чем извлечь иглу из кожи. Продолжайте легко надавливать на кнопку большим пальцем, пока считаете.

• Вытяните ручку быстрым движением из кожи.

9. Удалите иглу.

С предохранителем иглы:

• С помощью внешнего футляра иглы заталкивайте экран иглы, пока он не встанет на место.

Без предохранителя иглы:

• Осторожно наденьте внешний футляр на иглу.

• С помощью внешнего футляра иглы выкрутить иглу. Поместите иглу в соответствующий контейнер для использованных игл.

10. Закройте колпачком предохранитель иглы или непосредственно ручку и храните ее в холодильнике.

Дополнительная информация

Хранение

• Через 4 недели нужно выбросить ручку, даже если некоторое количество лекарственного средства еще осталось.

• Не замораживайте ручку для инъекций и не подвергайте воздействию холода.

Обращение

• Не смешивайте порошок и жидкость в предварительно заполненной ручке, если на ней нет иглы.

• Не храните ручку с присоединенной иглой, потому что препарат Генотропин® может выливаться из ручки, а в картридже могут образовываться пузырьки воздуха. Всегда удаляйте иглу и подключайте колпачок шприц-ручки перед хранением.

• Избегайте падения ручки. Если ручка упала, необходимо снова выполнить подготовку к работе, как описано в шаге 5 подраздела «Настройка и применение новой ручки». Но если любая часть ручки выглядит сломанной или поврежденной, не используйте эту ручку.

• Очищайте ручку и предохранитель иглы сухой тряпкой. Не погружайте ручку в воду.

Иглы

• Всегда используйте новую иглу для каждой инъекции.

• Кладите все использованные иглы в соответствующие контейнеры для острых предметов.

• Никому не давайте для применения Вашу ручку или иглы.

Общие положения

• Цифры и линии на держателе картриджа могут помочь оценить, сколько препарата осталось в ручке.

• Если во время шага 6 регулярного использования в ручке нет полной дозы Генотропин®, шкала на черном цилиндре указывает на количество лекарственного средства, которое осталось в ручке.

• Незрячие пациенты или те, кто плохо видит, должны использовать ручку только с помощью лица, умеющего пользоваться ручкой.

• Следуйте инструкциям медперсонала для очистки рук и кожи, когда готовитесь к проведению и осуществляете инъекцию.



Вопрос Ответ Что делать в случае, когда на игле после инъекции видно большее количество жидкости, чем маленькая капля? Во время следующей инъекции необходимо подождать 5 секунд до конца, прежде чем вынимать иглу из кожи. Если Вы все еще видите какую-то жидкость после извлечения иглы, в следующий раз подождите еще немного больше. Считается ли проблемой, когда видны пузырьки воздуха в картридже? Нет, небольшое количество воздуха может присутствовать в картридже во время нормального применения. Что делать, когда видно, что препарат Генотропин® вытекает из шприц-ручки? Если препарат вытекает из ручки, необходимо убедиться, что игла была прикреплена правильно. Что делать, если шприц-ручку, которую используют, не положили на ночь в холодильник? Ручку необходимо выбросить и использовать новую предварительно наполненную ручку. Что делать, если невозможно повернуть черное кольцо? Вероятно, что случайно был повернут серый диск. Если серый диск повернут, ручка не даст поворачивать черное кольцо, чтобы Ваша доза не изменялась во время инъекции. Чтобы высвободить черное кольцо, нажмите на синюю (или пурпурную) инъекционную кнопку, пока она не остановится. Обратите внимание, что жидкость будет вытекать из иглы. Затем продолжайте устанавливать дозу с помощью черного кольца. Что делать, если врач меняет дозу после того, как уже началось лечение с помощью шприц-ручки? Установить новую дозу поворотом черного кольца. Что делать, если введена неправильная доза? Необходимо немедленно обратиться к врачу и выполнить его советы. Что делать, если шприц-ручка не будет подготовлена к работе (т.е. если жидкость не появилась на шаге 5g)? Необходимо немедленно обратиться к врачу и выполнить его рекомендации. Какие дозы могут быть введены с помощью шприц-ручки? С помощью ручки 5,3 мг можно вводить дозы от 0,10 мг до 1,5 мг Генотропин®. Каждый щелчок черного кольца изменяет дозу на 0,05 мг.

С помощью ручки 12 мг можно вводить дозы от 0,30 мг до 4,5 мг Генотропин®. Каждый щелчок черного кольца изменяет дозу на 0,15 мг.



Дети. Препарат можно применять в педиатрической практике.