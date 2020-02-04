Генотропин (Genotropin®) (12926) - инструкция по применению ATC-классификация
Генотропин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Соматропин — сильный метаболический гормон, который играет важную роль в метаболизме липидов, углеводов и белков. Соматропин продуцируется в клетках Escherichia coli путем технологии рекомбинантных ДНК. У детей с недостаточностью эндогенного гормона роста соматропин ускоряет линейный рост скелета и скорость роста. Как у взрослых, так и у детей соматропин поддерживает нормальное строение тела благодаря повышению усвоения азота, ускорению роста скелетных мышц и мобилизации жира в организме. К соматропину особенно чувствительна висцеральная жировая ткань. Кроме стимуляции липолиза, соматропин уменьшает поступление триглицеридов в жировые депо. Концентрации ИФР-1 (инсулиноподобного фактора роста, тип 1) и ИФРСБ-3 (ИФР-связывающий белок, тип 3) в сыворотке крови повышаются под влиянием соматропина. Кроме того, было продемонстрировано изложены ниже действия.
— Метаболизм липидов. Соматропин стимулирует рецепторы холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в печени и влияет на профиль липидов и липопротеинов в сыворотке крови. В целом применение соматропина у пациентов с дефицитом гормона роста приводит к снижению концентрации ЛПНП и аполипопротеина B. Также возможно снижение уровня общего холестерина.
— Метаболизм углеводов. Соматропин повышает уровень инсулина, однако уровень глюкозы натощак обычно не изменяется. У детей с гипопитуитаризмом может отмечаться гипогликемия натощак. Соматропин инвертирует это состояние.
— Водно-солевой метаболизм. Дефицит гормона роста связан со снижением объемов плазмы крови и тканевой жидкости. Оба эти показателя быстро увеличиваются после лечения соматропином. Соматропин способствует задержке в организме натрия, калия и фосфора.
— Костный метаболизм. Соматропин стимулирует обновление костной ткани скелета. У пациентов с дефицитом гормона роста и остеопорозом длительное лечение соматропином приводит к повышению минерального состава и плотности костей на опорных участках.
— Физическая выносливость. Длительное лечение соматропином повышает силу мышц и физическую выносливость. Соматропин также увеличивает сердечный выброс, однако механизм этого эффекта еще не выяснен. Определенную роль в этом может играть уменьшение периферического сосудистого сопротивления.
В ходе клинических исследований с участием детей низкого роста, которые родились малыми для своего гестационного возраста, применяли дозы от 0,033 до 0,067 мг/кг массы тела в сутки до достижения окончательного роста. У 56 пациентов, которых постоянно лечили и которые достигли (почти достигли) окончательного роста, величина стандартного отклонения (ВСО) для среднего изменения роста от начала лечения составила +1,90 ВСО для дозы 0,033 мг/кг в сутки и +2,19 ВСО для дозы 0,067 мг/кг в сутки. Опубликованные данные в отношении детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста, которые не получали лечения и не смогли спонтанно достичь нормального роста, предполагают поздний рост в пределах 0,5 ВСО.
Фармакокинетика.
Абсорбция. Биодоступность соматропина, введенного подкожно, составляет примерно 80% как у здоровых добровольцев, так и у пациентов с дефицитом гормона роста. Доза 0,035 мг/кг соматропина, введенного подкожно, приводит к таким диапазонам значений Cmax и tmax в плазме крови: 13-35 нг/мл и 3-6 ч соответственно.
Выведение. Средний предельный период полувыведения после внутривенного применения соматропина взрослым с дефицитом гормона роста составляет примерно 0,4 часа. Однако после подкожного введения период полувыведения может составлять до 2–3 часов. Наблюдаемая разница, возможно, вызвана медленной абсорбцией в месте инъекции после подкожного введения.
Субпопуляции. Абсолютная биодоступность соматропина при подкожном введении одинакова у лиц мужского и женского пола.
Информация о фармакокинетике соматропина у пациентов пожилого возраста и детей, у пациентов различных рас и пациентов с нарушением функции почек и печени или сердечной недостаточностью отсутствует или неполная.
Доклинические данные по безопасности.
В ходе исследований общей токсичности, местной переносимости и репродуктивной токсичности какого-либо клинически релевантного действия не наблюдалось.
In vitro и in vivo исследования генотоксичности относительно генных мутаций и индукции хромосомных аберраций имели отрицательный результат.
В ходе одного исследования in vitro на лимфоцитах, отобранных у пациентов после длительного лечения соматропином и дальнейшего применения дополнительного радиомиметического препарата блеомицина, наблюдалась повышенная ломкость хромосом. Клиническое значение этого факта неясно.
В ходе другого исследования в лимфоцитах, отобранных у пациентов после длительного лечения соматропином, не было выявлено хромосомных аномалий.
Показания Генотропин
дети.
Нарушение роста из-за недостаточной секреции гормона роста (дефицит гормона роста).
Нарушение роста, связанное с синдромом Тернера или хронической почечной недостаточностью.
Нарушение роста (величина стандартного отклонения текущего роста менее -2,5 и величина стандартного отклонения генетически обусловленного роста менее -1) у детей низкого роста, которые родились меньше нормы для своего гестационного возраста, со стандартным отклонением по массе и/или длине тела менее 2, и не смогли достичь возрастной нормы роста (величина стандартного отклонения скорости роста менее 0 в течение последнего года) до достижения ими 4 лет и старше.
Синдром Прадера-Вилли, с целью улучшения роста и телосложения.
Диагноз синдрома Прадера-Вилли следует подтвердить соответствующими генетическими тестами.
Взрослые.
Заместительная терапия для взрослых с выраженным дефицитом гормона роста.
Возникновение дефицита гормона роста во взрослом возрасте. Пациенты с дефицитом гормона роста тяжелой степени, связанным с множественным гормональным дефицитом вследствие известной патологии гипоталамуса или гипофиза, а также пациенты, имеющие дефицит хотя бы одного из гормонов гипофиза, за исключением пролактина. Этим пациентам следует провести соответствующий динамический тест для определения наличия или отсутствия дефицита гормона роста.
Возникновение дефицита гормона роста в детском возрасте. Пациенты, у которых возник дефицит гормона роста в детском возрасте вследствие наследственных, генетических, приобретенных или неизвестных причин. Для пациентов с дефицитом гормона роста, который возник в детском возрасте, следует провести повторный тест способности секреции гормона после окончания продольного роста. Для пациентов с высокой вероятностью постоянного дефицита гормона роста (например, вследствие наследственных причин или вторичный дефицит гормона роста вследствие гипоталамо-гипофизарного заболевания или инсульта) величина среднего отклонения инсулиноподобного фактора роста, тип 1 (ИФР-1), менее -2 без лечения гормоном роста в течение не менее 4 недель должно считаться достаточным основанием для диагностики дефицита гормона роста.
Для всех остальных пациентов необходимо провести анализ ИФР-1 и один тест стимуляции гормона роста.
Применение Генотропин
дозирование и режим применения следует подбирать индивидуально.
Инъекцию следует выполнять подкожно и менять место введения для предупреждения липоатрофии.
Задержка роста из-за недостаточной секреции гормона роста у детей. Обычно рекомендуемая доза 0,025-0,035 мг/кг массы тела в сутки или 0,7-1,0 мг/м2 поверхности тела в сутки. Существует опыт применения даже более высоких доз.
Если дефицит гормона роста возник в детском возрасте и сохраняется в подростковом возрасте, следует продолжать лечение до достижения полного соматического развития (то есть строения тела, массы костей). В качестве контроля использовали одну из терапевтических целей в течение переходного периода: достижения нормального пика массы костей, который определяется как величина показателя Т>1 (то есть стандартизированный до среднего пика массы костей взрослого, измеренного с помощью двухэнергентической рентгеновской абсорбциометрии, с учетом пола и этнической принадлежности пациента). Инструкции по дозировке для взрослых описаны ниже.
Синдром Прадера — Вилли, с целью улучшения роста и телосложения у детей. Обычно назначают по 0,035 мг/кг массы тела в сутки (1,0 мг/м2 площади поверхности тела в сутки). Не следует превышать суточную дозу 2,7 мг. Лечение не следует применять детям со скоростью роста менее 1 см в год и в возрасте, когда начинается закрытие эпифизарных зон роста.
Задержка роста из-за синдрома Тернера. Рекомендуемая доза составляет 0,045-0,050 мг/кг массы тела в сутки или 1,4 мг/м2 поверхности тела в сутки.
Задержка роста у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Рекомендуемая доза составляет 0,045-0,050 мг/кг массы тела в сутки (1,4 мг/м2 поверхности тела в сутки). Недостаточная скорость роста может потребовать назначения более высокой дозы. Коррекция дозы может потребоваться через 6 месяцев лечения.
Задержка роста у низких детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста. Обычно рекомендуемая доза 0,035 мг/кг массы тела в сутки (1 мг/м2 поверхности тела в сутки) до достижения окончательного роста (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Лечение следует прекратить после первого года, если величина стандартного отклонения для скорости роста составляет менее +1. Лечение следует прекратить, если скорость роста менее 2 см в год и (в случае необходимости подтверждения) костный возраст составляет более 14 лет для девочек или более 16 лет для мальчиков, что соответствует возрасту закрытия ростковых зон в эпифизах костей.
Таблица 1. Рекомендации по дозировке детям
|Показания
|мг/кг
массы тела
|мг/м2 площади поверхности тела
|суточная доза
|Дефицит гормона роста
|0,025-0,035
|0,7-1,0
|Синдром Прадера-Вилли
|0,035
|1,0
|Синдром Тернера
|0,045-0,050
|1,4
|Хроническая почечная недостаточность
|0,045-0,050
|1,4
|Задержка роста у детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста
|0,035
|1,0
Взрослые пациенты с дефицитом гормона роста. Для пациентов, которые продолжают терапию гормоном роста после возникновения дефицита гормона роста в детском возрасте, рекомендуемая доза составляет 0,2-0,5 мг в сутки. Дозу необходимо постепенно увеличивать или уменьшать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента, что определяется концентрацией ИФР-1.
Для пациентов, у которых дефицит гормона роста возник во взрослом возрасте, терапию следует начинать с низкой дозы: 0,15-0,3 мг в сутки. Дозу следует постепенно увеличивать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента, что определяется концентрацией ИФР-1.
В обоих случаях целью лечения является достижение концентрации ИФР-1 в пределах величины стандартного отклонения от средней возрастной нормы, которая составляет 2 Пациентам с концентрацией ИФР-1 в пределах нормы в начале курса лечения следует применять гормон роста в дозе, необходимой для увеличения концентрации ИФР-1 до верхних границ нормы, но не более величины стандартного отклонения, которая составляет 2. Подбирая дозу, можно также принимать во внимание клинический эффект и побочные реакции. Известно, что у некоторых пациентов с дефицитом гормона роста, несмотря на надлежащий клинический ответ, не нормализуются уровни ИФР-1; таким пациентам не нужно повышать дозу. Ежедневная поддерживающая доза редко превышает 1,0ؘ мг в сутки. Для женщин может потребоваться применение более высоких доз, чем для мужчин, поскольку у мужчин со временем отмечается высокая чувствительность к ИФР-1. Это означает, что у женщин, особенно тех, кто получает перорально эстрогензаместительную терапию, существует риск развития недостаточного клинического эффекта, а у мужчин - избыточного. Поэтому каждые 6 месяцев следует контролировать точность дозы гормона роста. Поскольку с возрастом происходит физиологическое снижение выработки гормона роста, можно уменьшить дозу препарата. У пациентов в возрасте от 60 лет терапию следует начинать с дозы 0,1-0,2 мг в сутки дозу следует медленно повышать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента. Следует применять минимальные эффективные дозы. Ежедневная поддерживающая доза для этих пациентов редко превышает 0,5 мг в сутки.
Информация для пациента
Инструкция по применению предварительно наполненной ручки для инъекций для дозирования 5,3 мг или 12 мг
Лекарственное средство Генотропин® применяется с помощью одноразовой (в ручке не допускается замена картриджей) многодозовой предварительно наполненной ручки (шприц-ручки) для инъекций, содержащей 5,3 мг или 12 мг соматропина. Препарат в ручке смешивается только один раз перед началом применения новой ручки. После смешивания одну ручку можно применять до 28 суток. Менять картриджи не нужно. После того как препарат в ручке был использован, начинают применение препарата из новой ручки.
Ручка обладает свойством запоминать дозу. Дозу устанавливают один раз в начале применения. После этого ручка вводит одинаковую дозу во время каждой инъекции. Возможно использование ручки с дополнительным предохранителем иглы или без него (в комплект шприц-ручки не входит).
Перед применением ручки пациентам необходимо:
• получить практические навыки под руководством медперсонала;
• получить информацию о назначенной дозе; изучить составные части ручки;
• убедиться, что для применения взята ручку с соответствующей дозировкой: с синей инъекционной кнопкой (5,3 мг) или пурпурной (12 мг).
Препарат Генотропин® в дозировке 5,3 мг выпускается в предварительно заполненной ручке с инъекционной кнопкой, логотипом и надписями синего цвета, в дозировке 12 мг — пурпурного.
Ниже приведено подробное описание последовательности применения ручки для дозирования 5,3 мг. Для дозирования 12 мг необходимо выполнять аналогичные действия.
Внешний вид и комплектация иглы может отличаться.
Настройка и применение новой ручки
Шаг 1. Прикрепление иглы
a. Снимите быстрым движением белый колпачок с ручки.
b. Освободите от защитной пленки новую иглу.
c. Крепко возьмите держатель картриджа.
d. Прижмите иглу к кончику держателя картриджа.
e. Аккуратно навинтите иглу на ручку. Не затягивайте слишком сильно.
f. Оставьте оба футляра на игле.
Шаг 2. Смешивание препарата
a. Удерживайте ручку концом иглы вверх, чтобы A был расположен перед Вашим лицом.
b. Плотно вкрутите держатель картриджа в ручку до фиксации B в пазу.
• Осторожно наклоните ручку из стороны в сторону. Не трясите ручку. Встряхивание может повредить гормон роста.
c. Убедитесь, что жидкость в картридже прозрачная. Весь порошок должен быть растворенным.
• Если нет, аккуратно наклоните ручку из стороны в сторону еще несколько раз.
d. Проверьте жидкость еще раз. Убедитесь, что она прозрачная.
• Если жидкость прозрачна, перейдите к шагу 3.
Если жидкость все еще мутная или Вы видите порошок, используйте новую ручку.
Шаг 3. Удаление воздуха
a. Снимите внешний чехол с иглы (при наличии). Сохраните его, чтобы повторно закрыть иглу.
b. Оставьте внутренний футляр иглы на месте.
c. Удерживайте ручку кончиком иглы вверх.
d. Осторожно постучите по держателю картриджа, чтобы переместить пузырьки воздуха вверх.
e. Плотно вкручивайте держатель картриджа в ручку, пока часть C не щелкнет в пазу.
• Может появиться небольшое количество жидкости вокруг внутреннего футляра иглы.
Шаг 4. Присоединение предохранителя иглы (при наличии)
a. Снимите черный колпачок с предохранителя иглы.
• Если экран иглы выдвигается наружу, заталкивайте его обратно в предохранитель иглы, пока он не зафиксируется на месте.
b. Удерживайте ручку в одной руке ниже синего логотипа. Второй рукой удерживайте предохранитель иглы ниже экрана иглы.
c. Выровняйте черный логотип на предохранителе иглы с синим логотипом на ручке. Осторожно натягивайте предохранитель иглы на ручку, пока он не встанет на место.
Шаг 5. Подготовка ручки к работе
a. Снимите внутренний футляр иглы (при наличии). Выбросите его.
b. Убедитесь, что в окошке памяти установлено 0,1 мг.
c. Поворачивайте серый диск в направлении, куда указывают стрелки, пока он не прекратит щелкать.
d. Удерживайте ручку иглой вверх (с предохранителем иглы и без него).
e. Нажимайте на синюю инъекционную кнопку, пока не появится жидкость.
f. Если жидкость не появится во время шага «e», повторите этапы b — e, приведенные в данном разделе, еще не более двух раз.
g. Если жидкость все равно не появляется, не используйте эту ручку.
• В разделе «Вопрос/Ответ» ниже представлена более подробная информация.
h. Если Вы используете предохранитель иглы, нажмите черную кнопку фиксатора, чтобы вытащить экран иглы.
Шаг 6. Установка дозы
• С помощью черного кольца установите дозу. Будьте осторожны, чтобы не повернуть серый диск, устанавливая дозу.
a. Удерживайте черное кольцо.
b. Поворачивайте черное кольцо, пока доза не сравняется с белым указателем. О необходимой Вам дозе должен сообщить медперсонал.
c. Если Вы повернули дозу дальше белого указателя, просто верните черное кольцо назад, чтобы установить правильную дозу.
d. После установки Вашей дозы не изменяйте ее, если только медперсонал не скажет Вам это сделать.
Примечание. Если Вы не можете вернуть черное кольцо, нажмите на синюю инъекционную кнопку, пока она не прекратит щелкать. Затем продолжайте устанавливать дозу с помощью черного кольца (более подробную информацию также приведены в разделе «Вопрос/Ответ» ниже).
Шаг 7. Набор дозы
a. Поворачивайте серый диск в направлении стрелки, пока не прекратится щелчок.
b. Ваша доза на черном цилиндре должна сравняться с белым указателем.
c. Убедитесь, что набранная Вами доза в черном цилиндре равна дозе, которую Вы установили в окошке памяти.
d. Если дозы не совпадают, убедитесь, что Вы повернули серый диск в направлении стрелки до прекращения щелчка.
Шаг 8. Осуществление инъекции
a. Подготовьте место введения согласно указаниям медперсонала.
b. Удерживайте ручку над местом введения.
c. Прижмите ручку, чтобы ввести иглу в кожу.
d. Большим пальцем прижимайте синюю инъекционную кнопку, пока она не прекратит щелкать.
• Отсчитайте 5 секунд, прежде чем извлечь иглу из кожи. Продолжайте легко давить на кнопку большим пальцем, пока считаете.
e. Вытяните ручку быстрым движением из кожи.
Шаг 9. Завершение использования ручки: снять иглу; ручку закрыть колпачком и положить на хранение
Шаг 9a. С предохранителем иглы
a. Поместите внешний футляр иглы в кончик экрана иглы.
b. С помощью футляра иглы подтолкните экран иглы всередину до его фиксации на месте.
c. С помощью футляра иглы отвинтите иглу и положите ее в надлежащий контейнер для использованных игл.
d. Оставьте предохранитель иглы на ручке.
e. Наденьте черный колпачок на предохранитель иглы. Храните ручку в холодильнике.
Шаг 9b. Без предохранителя иглы
a. Не прикасайтесь к игле.
b. Осторожно наденьте внешний футляр на иглу.
c. С помощью футляра иглы отвинтите иглу и положите ее в соответсвующий контейнер для использованных игл.
d. Наденьте белый колпачок на ручку. Храните ручку в холодильнике.
Регулярное применение ручки
1. Снимите черный колпачок с предохранителя иглы или белый колпачок с ручки.
2. Прикрепите новую иглу.
• С предохранителем иглы:
• Если экран иглы выдвигается, затолкайте его обратно на место.
• Присоедините новую иглу к кончику держателя картриджа.
• Без предохранителя иглы:
• Присоедините новую иглу к кончику держателя картриджа.
3. Снимите оба футляры иглы. Сохраните внешний футляр иглы.
4. В случае применения предохранителя иглы нажмите черную кнопку фиксатора, чтобы выпустить экран иглы.
5. Чтобы набрать дозу, поворачивайте серый диск, пока он не прекратит щелкать.
6. Убедитесь, что набранная доза равна дозе, установленной в окошке памяти.
• Если набранная доза меньше, в этом случае ручка содержит неполную дозу Генотропин®.
• Следуйте инструкциям медперсонала, если ручка содержит неполную дозу препарата.
7. Подготовьте место введения согласно указаниям медперсонала.
8. Выполните инъекцию.
• Прижмите ручку вниз, чтобы ввести иглу в кожу.
• Нажмите синюю инъекционную кнопку, пока она не прекратит щелкать.
• Отсчитайте 5 секунд, прежде чем извлечь иглу из кожи. Продолжайте легко надавливать на кнопку большим пальцем, пока считаете.
• Вытяните ручку быстрым движением из кожи.
9. Удалите иглу.
С предохранителем иглы:
• С помощью внешнего футляра иглы заталкивайте экран иглы, пока он не встанет на место.
Без предохранителя иглы:
• Осторожно наденьте внешний футляр на иглу.
• С помощью внешнего футляра иглы выкрутить иглу. Поместите иглу в соответствующий контейнер для использованных игл.
10. Закройте колпачком предохранитель иглы или непосредственно ручку и храните ее в холодильнике.
Дополнительная информация
Хранение
• Через 4 недели нужно выбросить ручку, даже если некоторое количество лекарственного средства еще осталось.
• Не замораживайте ручку для инъекций и не подвергайте воздействию холода.
Обращение
• Не смешивайте порошок и жидкость в предварительно заполненной ручке, если на ней нет иглы.
• Не храните ручку с присоединенной иглой, потому что препарат Генотропин® может выливаться из ручки, а в картридже могут образовываться пузырьки воздуха. Всегда удаляйте иглу и подключайте колпачок шприц-ручки перед хранением.
• Избегайте падения ручки. Если ручка упала, необходимо снова выполнить подготовку к работе, как описано в шаге 5 подраздела «Настройка и применение новой ручки». Но если любая часть ручки выглядит сломанной или поврежденной, не используйте эту ручку.
• Очищайте ручку и предохранитель иглы сухой тряпкой. Не погружайте ручку в воду.
Иглы
• Всегда используйте новую иглу для каждой инъекции.
• Кладите все использованные иглы в соответствующие контейнеры для острых предметов.
• Никому не давайте для применения Вашу ручку или иглы.
Общие положения
• Цифры и линии на держателе картриджа могут помочь оценить, сколько препарата осталось в ручке.
• Если во время шага 6 регулярного использования в ручке нет полной дозы Генотропин®, шкала на черном цилиндре указывает на количество лекарственного средства, которое осталось в ручке.
• Незрячие пациенты или те, кто плохо видит, должны использовать ручку только с помощью лица, умеющего пользоваться ручкой.
• Следуйте инструкциям медперсонала для очистки рук и кожи, когда готовитесь к проведению и осуществляете инъекцию.
|Вопрос
|Ответ
|Что делать в случае, когда на игле после инъекции видно большее количество жидкости, чем маленькая капля?
|Во время следующей инъекции необходимо подождать 5 секунд до конца, прежде чем вынимать иглу из кожи. Если Вы все еще видите какую-то жидкость после извлечения иглы, в следующий раз подождите еще немного больше.
|Считается ли проблемой, когда видны пузырьки воздуха в картридже?
|Нет, небольшое количество воздуха может присутствовать в картридже во время нормального применения.
|Что делать, когда видно, что препарат Генотропин® вытекает из шприц-ручки?
|Если препарат вытекает из ручки, необходимо убедиться, что игла была прикреплена правильно.
|Что делать, если шприц-ручку, которую используют, не положили на ночь в холодильник?
|Ручку необходимо выбросить и использовать новую предварительно наполненную ручку.
|Что делать, если невозможно повернуть черное кольцо?
|Вероятно, что случайно был повернут серый диск. Если серый диск повернут, ручка не даст поворачивать черное кольцо, чтобы Ваша доза не изменялась во время инъекции. Чтобы высвободить черное кольцо, нажмите на синюю (или пурпурную) инъекционную кнопку, пока она не остановится. Обратите внимание, что жидкость будет вытекать из иглы. Затем продолжайте устанавливать дозу с помощью черного кольца.
|Что делать, если врач меняет дозу после того, как уже началось лечение с помощью шприц-ручки?
|Установить новую дозу поворотом черного кольца.
|Что делать, если введена неправильная доза?
|Необходимо немедленно обратиться к врачу и выполнить его советы.
|Что делать, если шприц-ручка не будет подготовлена к работе (т.е. если жидкость не появилась на шаге 5g)?
|Необходимо немедленно обратиться к врачу и выполнить его рекомендации.
|Какие дозы могут быть введены с помощью шприц-ручки?
|С помощью ручки 5,3 мг можно вводить дозы от 0,10 мг до 1,5 мг Генотропин®. Каждый щелчок черного кольца изменяет дозу на 0,05 мг.
С помощью ручки 12 мг можно вводить дозы от 0,30 мг до 4,5 мг Генотропин®. Каждый щелчок черного кольца изменяет дозу на 0,15 мг.
Дети. Препарат можно применять в педиатрической практике.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому вспомогательному веществу, входящему в состав лекарственного средства.
Соматропин запрещено назначать при наличии любых признаков активности опухоли. Внутричерепные опухоли должны быть неактивны, а также перед началом терапии гормоном роста нужно закончить противоопухолевую терапию. При наличии каких-либо признаков опухолевого роста лечение следует прекратить.
Генотропин® не следует применять для стимуляции роста детям с закрытыми эпифизарными зонами роста.
Лечение препаратом Генотропин® противопоказано пациентам, находящимся в остром критическом состоянии в результате осложнения операции на открытом сердце, брюшной полости, в результате множественной травмы, острой дыхательной недостаточности или других подобных состояний (информацию о пациентах, получающих заместительное лечение см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
для пациентов с дефицитом гормона роста характерный дефицит внеклеточной жидкости. После начала лечения соматропином происходит быстрая компенсация этого дефицита жидкости. У пациентов часто возникают такие побочные реакции, связанные с задержкой жидкости: периферические отеки, отек лица, скованность конечностей, артралгия, миалгия и парестезии. В целом эти побочные реакции слабо или умеренно выражены, возникают в течение первых месяцев лечения и исчезают спонтанно или после снижения дозы.
Частота этих побочных эффектов зависит от дозы препарата, возраста пациента и, возможно, обратно пропорциональна возрасту, в котором возникла недостаточность гормона роста. У детей такие побочные эффекты возникают редко.
Генотропин® вызывает образование антител у примерног1% пациентов. Эти антитела характеризуются слабой связывающей способностью, а их образование не приводило к каким-либо клиническим изменениям (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Перечень подозреваемых побочных реакций.
Ниже представлен перечень побочных реакций согласно классификации системно-органных классов по частоте: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных) для каждого указанного состояния.
Клинические исследования с участием детей с дефицитом гормона роста.
Длительное лечение детей с задержкой роста из-за недостаточной секрецию гормона роста.
Доброкачественные, злокачественные и неспецифические новообразования (включая кисты и полипы). Нечасто: лейкемия†.
Со стороны обмена веществ, метаболизма. Частота неизвестна: сахарный диабет 2-го типа.
Со стороны нервной системы. Частота неизвестна: парестезия*, доброкачественная внутричерепная гипертензия.
Со стороны кожи и подкожных тканей. Нечасто: сыпь **, зуд**, крапивница**.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Нечасто: артралгия*; частота неизвестна: миалгия*, скованность конечностей*.
Общие нарушения и реакции в месте введения. Очень часто: реакция в месте инъекции$ , частота неизвестна: периферические отеки*, отек лица*.
Обследование. Частота неизвестна: снижение уровня кортизола в крови‡.
Клинические исследования с участием детей с синдромом Тернера.
Длительное лечение детей с задержкой роста, обусловленной синдромом Тернера.
Доброкачественные, злокачественные и неспецифические новообразования (включая кисты и полипы). Частота неизвестна: лейкемия†.
Со стороны обмена веществ, метаболизма. Частота неизвестна: сахарный диабет 2-го типа.
Со стороны нервной системы. Частота неизвестна: парестезия*, доброкачественная внутричерепная гипертензия.
Со стороны кожи и подкожных тканей. Частота неизвестна: сыпь**, зуд**, крапивница**.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Очень часто: артралгия*, частота неизвестна: миалгия*, скованность конечностей*.
Общие нарушения и реакции в месте введения. Частота неизвестна: периферические отеки*, отек лица*, реакция в месте инъекции$.
Обследование. Частота неизвестна: снижение уровня кортизола в крови‡ .
Клинические исследования с участием детей с хронической почечной недостаточностью.
Длительное лечение детей с задержкой роста, обусловленной хронической почечной недостаточностью.
Доброкачественные, злокачественные и неспецифические новообразования (включая кисты и полипы). Частота неизвестна: лейкемия†.
Со стороны обмена веществ, метаболизма. Частота неизвестна: сахарный диабет 2-го типа.
Со стороны нервной системы. Частота неизвестна: парестезия*, доброкачественная внутричерепная гипертензия.
Со стороны кожи и подкожных тканей. Часто: сыпь**; частота неизвестна: зуд**, крапивница**.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Частота неизвестна: артралгия*, миалгия*, скованность конечностей*.
Общие нарушения и реакции в месте введения. Часто: реакция в месте инъекции$; частота неизвестна: периферические отеки*, отек лица*.
Обследование. Частота неизвестна: снижение уровня кортизола в крови‡.
Клинические исследования с участием детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста.
Длительное лечение детей с задержкой роста, которые родились малыми для своего гестационного возраста.
Доброкачественные, злокачественные и неспецифические новообразования (включая кисты и полипы). Частота неизвестна: лейкемия†.
Со стороны обмена веществ, метаболизма. Частота неизвестна: сахарный диабет 2-го типа.
Со стороны нервной системы. Частота неизвестна: парестезия*, доброкачественная внутричерепная гипертензия.
Со стороны кожи и подкожных тканей. Часто: сыпь**, крапивница**; нечасто: зуд**.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Нечасто: артралгия*; частота неизвестна: миалгия*, скованность конечностей*.
Общие нарушения и реакции в месте введения. Часто: реакция в месте инъекции$; частота неизвестна: периферические отеки*, отек лица*.
Обследование. Частота неизвестна: снижение уровня кортизола в крови‡.
Клинические исследования с участием детей с синдромом Прадера - Вилли.
Длительное лечение с целью улучшения телосложения у детей с задержкой роста, обусловленной синдромом Прадера - Вилли.
Доброкачественные, злокачественные и неспецифические новообразования (включая кисты и полипы). Частота неизвестна: лейкемия†.
Со стороны обмена веществ, метаболизма. Частота неизвестна: сахарный диабет 2-го типа.
Со стороны нервной системы. Часто парестезия*, доброкачественная внутричерепная гипертензия.
Со стороны кожи и подкожных тканей. Часто: сыпь**; частота неизвестна: зуд**, крапивница**.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Часто: артралгия*, миалгия*; частота неизвестна: скованность конечностей*.
Общие нарушения и реакции в месте введения. Часто периферические отеки*; частота неизвестна: отек лица*, реакция в месте инъекции$.
Обследование. Частота неизвестна: снижение уровня кортизола в крови‡.
Клинические исследования у взрослых с дефицитом гормона роста.
Заместительная терапия для взрослых с дефицитом гормона роста.
Со стороны обмена веществ, метаболизма. Частота неизвестна: сахарный диабет 2-го типа.
Со стороны нервной системы. Часто парестезия*, синдром карпального канала; частота неизвестна: доброкачественная внутричерепная гипертензия.
Со стороны кожи и подкожных тканей. Частота неизвестна: сыпь**, зуд**, крапивница**.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Очень часто: артралгия*; часто: миалгия*, скованность конечностей*.
Общие нарушения и реакции в месте введения. Очень часто: периферические отеки; частота неизвестна: отек лица*, реакция в месте инъекции$.
Обследование. Частота неизвестна: снижение уровня кортизола в крови‡
* В целом эти побочные реакции слабо или умеренно выражены, возникают в течение первых месяцев лечения и исчезают спонтанно или после снижения дозы. Частота этих побочных реакций зависит от дозы и возраста пациента. Возможно, частота обратно пропорциональна возрасту пациента, когда возникла недостаточность гормона роста.
** Побочные реакции, идентифицированные в постмаркетинговых исследованиях.
$ У детей сообщалось о кратковременных реакциях в месте инъекции.
‡ Клиническая значимость неизвестна.
† Сообщалось о возникновении данной реакции у детей с дефицитом гормона роста, получавших лечение соматропином. Вероятно, частота ее возникновения не отличается от таковой у детей без дефицита гормона роста.
Снижение уровней кортизола в сыворотке крови. Сообщалось, что соматропин снижает уровень кортизола в сыворотке крови, возможно, за счет воздействия на транспортные белки или за счет увеличения печеночного клиренса. Клиническое значение этих полученных данных может быть ограничено. Несмотря на это, следует оптимизировать заместительную терапию кортикостероидами до начала терапии препаратом Генотропин®.
Синдром Прадера - Вилли. В постмаркетинговый период сообщалось об единичных случаях внезапного летального исхода у пациентов с синдромом Прадера-Вилли, получавших лечение соматропином, но причинная связь с лечением не была продемонстрирована.
Лейкемия. У детей с дефицитом гормона роста, некоторые из которых получали лечение соматропином, сообщалось о случаях лейкемии (редко или очень редко), которые наблюдались также во время постмаркетингового периода. Однако нет свидетельств повышения риска развития лейкемии при отсутствии способствующих факторов, таких как лучевое облучение мозга или головы.
Вывих головки бедренной кости или болезнь Легга - Кальве - Пертеса. Сообщалось о вывихе головки бедренной кости и болезни Легга-Кальве-Пертеса у детей, получавших лечение гормоном роста. Вывих головки бедренной кости чаще всего возникает при эндокринных расстройствах, а болезнь Легга-Кальве-Пертеса чаще всего наблюдается при низком росте. Однако неизвестно, наблюдаются ли чаще эти две патологии при лечении соматропином. Возможность этого диагноза следует рассмотреть у ребенка с дискомфортом или болью в области бедра или колена.
Другие побочные реакции на лекарственное средство. Другие побочные реакции на лекарственное средство, которые могут считаться эффектами класса препаратов соматропина, включают, в частности, возможную гипергликемию, вызванную снижением чувствительности к инсулину, снижение уровня свободного тироксина и доброкачественную внутричерепную гипертензию.
Отчет о подозреваемых побочных реакциях. Отчет о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это дает возможность осуществления непрерывного мониторинга соотношения пользы и рисков, связанных с применением препарата.
Особые указания
выставлять диагноз, начинать терапию препаратом Генотропин® и проводить последующий контроль должны квалифицированные врачи, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов согласно показаниям для применения.
Миозит — очень редкий побочный эффект, который может быть вызван действием консерванта м-крезола, входящего в состав препарата. В случае миалгии или повышенной болезненности в месте инъекции следует предполагать возникновение миозита. В случае его подтверждения необходимо применять форму препарата Генотропин®, не содержащую м-крезол.
Не следует превышать максимальную рекомендованную суточную дозу (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Чувствительность к инсулину. Соматропин может снижать чувствительность к инсулину. Для пациентов с сахарным диабетом после начала терапии соматропином может потребоваться коррекция дозы инсулина. В течение терапии соматропином следует контролировать состояние пациентов с сахарным диабетом, непереносимостью глюкозы или дополнительными факторами риска развития сахарного диабета.
Функция щитовидной железы.
Гормон роста ускоряет периферическое превращение Т4 в Т3, что может привести к снижению сывороточной концентрации Т4 и увеличеению концентрации в сыворотке крови Т3. В то время как периферические концентрации гормонов щитовидной железы остаются в норме у большинства здоровых добровольцев, теоретически возможно развитие гипотиреоза у пациентов с субклинической формой гипотиреоза. Следовательно, для всех пациентов следует проводить контроль функций щитовидной железы. У пациентов с гипопитуитаризмом, получающих стандартную заместительную терапию, необходимо тщательно контролировать возможное влияние терапии гормоном роста на функцию щитовидной железы.
Гипофункция надпочечников. Введение лечения соматропином может привести к угнетению 11βHSD-1 и снижение концентрации кортизола в сыворотке крови. У пациентов, получавших соматропин, может проявиться ранее не диагностированная центральная (вторичная) гипофункция надпочечников, и им может потребоваться заместительная терапия глюкокортикоидами. Кроме того, пациенты, получавшие заместительную терапию глюкокортикоидами по причине предварительно диагностированной гипофункции надпочечников, могут потребовать увеличения поддерживающих или повышенных доз после начала лечения соматропином (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Совместное применение с пероральной терапией эстрогенами. Если женщина, которая применяет соматропин, начинает пероральную терапию эстрогенами, возможно, потребуется увеличить ей дозу соматропина, чтобы поддерживать уровни ИФР-1 в сыворотке крови в пределах возрастной нормы. И наоборот, если женщина, которая применяет соматропин, прекращает пероральную терапию эстрогенами, возможно, потребуется снижение дозы соматропина, чтобы избежать избытка гормона роста и/или побочных эффектов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
В случае вторичного дефицита гормона роста вследствие лечения злокачественных заболеваний рекомендуется обращать внимание на признаки рецидива злокачественного новообразования. В отношении лиц с перенесенным злокачественным новообразованием в детстве сообщалось о повышенном риске развития вторичного новообразования у пациентов, получавших лечение соматропином после первичного новообразования.
Наиболее частыми такими вторичными новообразованиями у пациентов, получавших лучевое лечение области головы по поводу первичного новообразования, были внутричерепные опухоли, в частности менингиомы.
У пациентов с эндокринными расстройствами, в частности с дефицитом гормона роста, могут возникать вывихи головки бедра чаще, чем в человеческой популяции в целом. Дети, которые хромают во время терапии соматропином, должны пройти клиническое обследование.
Доброкачественная внутричерепная гипертензия. В случае тяжелой или частой головной боли, нарушений зрения, тошноты и/или рвоты рекомендуется провести офтальмоскопию для обнаружения отека диска зрительного нерва. Если наличие отека диска зрительного нерва подтверждается, следует рассмотреть диагноз доброкачественной внутричерепной гипертензии и при необходимости прекратить лечение гормоном роста. В настоящее время недостаточно сведений, на основании которых можно сформулировать рекомендации по продолжению терапии гормоном роста для пациентов после исчезновения внутричерепной гипертензии. После восстановления терапии гормоном роста необходимо проводить тщательный контроль симптомов внутричерепной гипертензии.
Лейкемия. Сообщалось о случаях лейкемии у небольшого количества пациентов с дефицитом гормона роста, некоторые из которых получали терапию соматропином. Однако отсутствуют доказательства повышения частоты развития лейкемии у пациентов, получающих гормон роста и не имеющих предрасположенности к этому заболеванию.
Антитела. Как и в отношении всех препаратов соматропина, у небольшой части пациентов могут образовываться антитела к препарату Генотропин®. Примерно у 1% пациентов после приема препарата Генотропин® образуются антитела. Эти антитела характеризуются слабой связывающей способностью и не влияют на скорость роста. В случае недостаточного ответа на лечение (который нельзя объяснить другими причинами) пациенту следует выполнить тест на наличие антител к соматропина.
Пациенты пожилого возраста. Опыт применения пациентам в возрасте от 80 лет ограничен. Пациенты пожилого возраста могут быть более чувствительными к действию препарата Генотропин®, а, следовательно, более склонны к развитию побочных реакций.
Острые критические состояния. Эффективность препарата Генотропин® во время выздоровления изучали в ходе двух плацебо-контролируемых исследований с участием 522 пациентов, находившихся в критическом состоянии в результате осложнения операции на открытом сердце, на брюшной полости, в результате множественной травмы или острой дыхательной недостаточности. Летальность среди пациентов, получавших 5,3 или 8 мг Генотропин® в сутки, была выше, чем в группе плацебо: 42% по сравнению с 19%. Согласно данной информации таких пациентов не следует лечить препаратом Генотропин®. Поскольку отсутствует информация о безопасности проведения заместительной терапии гормоном роста у пациентов с острыми критическими состояниями, для данной ситуации следует взвесить пользу от продолжения лечения и связанные потенциальные риски.
Для всех пациентов, у которых возник иное или подобное острое критическое состояние, необходимо взвесить возможную пользу лечения Генотропин® и связанный потенциальный риск.
Панкреатит. Хотя панкреатит может возникать изредка, но следует рассматривать возможность его развития у любого пациента, который получает лечение соматропином, особенно у детей, у которых возникла боль в животе.
Синдром Прадера-Вилли. Лечение пациентов с синдромом Прадера-Вилли следует всегда сочетать с низкокалорийной диетой.
Сообщалось о летальных случаях, связанных с применением гормона роста детям с синдромом Прадера-Вилли, которые имели один или более факторов риска: тяжелое ожирение (пациенты с соотношением массы тела к росту, превышающую 200%), наличие в анамнезе дыхательной недостаточности или апноэ во время сна или неидентифицированную респираторную инфекцию. Пациенты с одним или несколькими приведенными факторами могут принадлежать к группе повышенного риска.
Перед началом лечения соматропином у пациентов с синдромом Прадера-Вилли следует выполнить оценку наличия признаков обструкции верхних дыхательных путей, апноэ во время сна или респираторных инфекций.
Если во время оценки проходимости верхних дыхательных путей получены данные о наличии патологии, ребенка необходимо направить к отоларингологу на лечение и устранение респираторного расстройства до начала лечения гормоном роста.
До начала терапии гормоном роста следует провести оценку о наличии апноэ во время сна с помощью стандартных методов полисомнографии или ночной оксиметрии и контролировать в случае возможности его развития.
Если во время лечения соматропином у пациентов возникают симптомы обструкции верхних дыхательных путей (в частности появление или усиление храпа), лечение следует прервать и провести новое обследование ЛОР-органов.
За всеми пациентами с синдромом Прадера-Вилли следует наблюдать, если существует подозрение развития апноэ во время сна.
Пациентов следует проверять в отношении признаков респираторных инфекций, которые необходимо диагностировать как можно раньше и активно лечить.
У всех пациентов с синдромом Прадера-Вилли следует также тщательно контролировать массу тела до начала и во время лечения гормоном роста.
У пациентов с синдромом Прадера-Вилли часто возникает сколиоз. У некоторых детей в связи с быстрым ростом сколиоз может прогрессировать. Во время лечения следует контролировать признаки сколиоза.
Опыт длительного применения гормона роста для лечения взрослых и пациентов с синдромом Прадера-Вилли ограничен.
Дети, которые родились малыми для своего гестационного возраста. Перед началом лечения детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста, следует исключить возможность влияния других медицинских причин или средств лечения нарушения роста.
Перед началом лечения детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста, рекомендуется определить уровни инсулина и глюкозы в крови натощак и ежегодно повторять это исследование. Пациентам с высоким риском возникновения сахарного диабета (например, при наличии в семейном анамнезе диабета, ожирения, выраженной резистентности к инсулину, черного акантоза) следует выполнить пероральный тест на толерантность к глюкозе. Если диагностируется сахарный диабет, то гормон роста не следует применять.
Перед началом лечения детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста, рекомендуется измерить уровни ИФР-1 и два раза в год повторять это исследование. Если после повторного измерения стандартное отклонение уровней ИФР-1 превышает +2 ВСО по сравнению с возрастной нормой и половым созреванием, то для решения вопроса о необходимости коррекции дозы следует учитывать соотношение ИФР-1/ИФРСБ-3.
Опыт лечения непосредственно перед началом полового созревания детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста, ограничен. Поэтому не рекомендуется начинать лечение непосредственно перед началом полового созревания. Опыт лечения пациентов с синдромом Сильвера-Рассела ограничен.
Определенный прирост роста, полученный при лечении гормоном роста, у детей, родившихся малыми для своего гестационного возраста, может быть потерян, если лечение прекратить до достижения ими окончательного роста.
Хроническая почечная недостаточность. В случае хронической почечной недостаточности функция почек до начала лечения должна быть ниже 50% от нормы. Для подтверждения признаков нарушений роста следует отслеживать рост за год до начала терапии. Во время этого периода необходимо начать консервативное лечение нарушений функции почек (которое включает контроль ацидоза, гиперпаратиреоидизма и питания) и проводить его во время терапии гормоном роста. Лечение следует прекратить в случае трансплантации почки.
В настоящее время отсутствуют данные относительно достижения окончательного роста у пациентов с хроническими нарушениями функции почек, для лечения которых применяли препарат Генотропин®.
Особые предостережения по обращению с препаратом и утилизации остатков. Раствор готовят путем скручивания секций предварительно наполненной ручки для смешивания растворителя с порошком в двухкамерном картридже. Осторожно растворяют порошок медленными движениями с прокруткой. Нельзя встряхивать энергично. Это может привести к денатурации действующего вещества. Восстановленный раствор для инъекции должен быть бесцветным или слегка опалесцирующим. Восстановленный раствор для инъекции необходимо осмотреть перед применением и следует применять только прозрачный раствор без частиц.
Любой неиспользованный препарат или отходы должны быть утилизированы согласно требованиям. Пустые предварительно наполненные ручки никогда не следует заполнять снова; их необходимо утилизировать.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность.
Не существует достаточно данных, полученных в исследованиях на животных, о влиянии препарата Генотропин® на беременность, эмбриональное развитие, роды или постнатальное развитие (см.ؘ Фармакокинетика). Клинические исследования по применению препарата в период беременности отсутствуют. Поэтому препараты, содержащие соматропин, не рекомендуется назначать беременным и женщинам репродуктивного возраста, которые не используют средства для контрацепции.
Кормления грудью.
Клинические исследования по применению препаратов соматропина кормления женщинами, кормящим грудью. не проводились. Неизвестно, проникает ли соматропин в грудное молоко, но абсорбция интактного белка из желудочно-кишечного тракта младенца является чрезвычайно маловероятной. Следовательно, препараты соматропина следует применять с осторожностью женщинам, кормящим грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Генотропин® не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение с глюкокортикоидами подавляет стимулирующее влияние препаратов соматропина на скорость роста. Пациентам с дефицитом АКТГ следует внимательно подбирать заместительную терапию ГКС, чтобы избежать каких-либо подавляющего влияния на рост.
Поэтому необходимо тщательно контролировать рост пациентов, получающих лечение глюкокортикоидами, чтобы иметь возможность оценить потенциальное влияние применения глюкокортикоидов на рост.
Гормон роста уменьшает превращение кортизона в кортизол и может привести к проявлению ранее диагностированной центральной гипофункции надпочечников или сделать неэффективным применение низких доз глюкокортикоидов для заместительной терапии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Данные, полученные в ходе исследования взаимодействия лекарственных препаратов, проведенного с участием взрослых пациентов с дефицитом гормона роста, свидетельствуют о том, что применение соматропина может повышать клиренс соединений, метаболизм которых происходит с помощью изоферментов цитохрома Р450. Клиренс соединений, метаболизм которых происходит с помощью цитохрома Р450 3А4 (таких как половые стероидные гормоны, кортикостероиды, противосудорожные препараты и циклоспорин), может быть слишком повышенным, приводя к уменьшению концентрации этих веществ в плазме крови. Клиническое значение этого факта неизвестно.
Дополнительную информацию по сахарному диабету и дисфункции щитовидной железы см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Женщинам, получающим заместительную терапию эстрогеном перорально, для достижения цели лечения может потребоваться более высокая доза гормона роста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Несовместимость. Поскольку исследования несовместимости не проводились, данный препарат запрещено смешивать с другими лекарственными средствами.
Передозировка
симптомы. Острая передозировка может привести сначала к гипогликемии и впоследствии к гипергликемии.
Длительная передозировка может привести к признакам и симптомам, которые соответствуют известным эффектам избытка гормона роста человека.
Условия хранения
при температуре 2-8ؘ °С в оригинальной упаковке для защиты от света.
Восстановленный раствор может храниться при температуре 2-8ؘ °С в течение 28 дней в оригинальной упаковке для защиты от света.
Хранить в недоступном для детей месте.