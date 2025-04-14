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Генотропин (Genotropin
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Генотропин (Genotropin
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Одесса
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Открывается через 3 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
437.1 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони:
-213,32 грн
5119,68
грн
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Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
438.1 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5339,30
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, просп. Берестейский, 108/1
442.2 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони:
-213,32 грн
5119,68
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
562.5 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5649,20
Экономия при брони:
-336,89 грн
5312,31
грн
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