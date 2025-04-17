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Генотропин (Genotropin
®
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Генотропин (Genotropin
®
)
Винница
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
191.7 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони:
-213,32 грн
5119,68
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5366,00
Экономия при брони:
-214,64 грн
5151,36
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони:
-213,32 грн
5119,68
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
328.5 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5351,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
559.8 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5627,31
Экономия при брони:
-315,00 грн
5312,31
грн
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