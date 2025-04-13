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Генотропин (Genotropin
®
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Генотропин (Genotropin
®
)
Киев
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Доступно в 2 аптеках в Киев
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони:
-213,32 грн
5119,68
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони:
-213,32 грн
5119,68
грн
Забронировать
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Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
405.9 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5500,77
Экономия при брони:
-188,46 грн
5312,31
грн
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