Киев
Генотропин (Genotropin®)

Генотропин (Genotropin®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Киев
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони: -213,32 грн
5119,68 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони: -213,32 грн
5119,68 грн
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
405.9 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5500,77
Экономия при брони: -188,46 грн
5312,31 грн
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