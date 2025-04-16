Киев
Генотропин (Genotropin®)

Генотропин (Genotropin®)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
308.1 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5581,92
Экономия при брони: -269,61 грн
5312,31 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони: -213,32 грн
5119,68 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
351.8 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5366,00
Экономия при брони: -214,64 грн
5151,36 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
357.7 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони: -213,32 грн
5119,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
716.0 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5351,50 грн
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