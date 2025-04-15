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Генотропин (Genotropin
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Генотропин (Genotropin
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Запорожье
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Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.2 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5581,92
Экономия при брони:
-269,61 грн
5312,31
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони:
-213,32 грн
5119,68
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
452.6 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони:
-213,32 грн
5119,68
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
843.1 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5351,50
грн
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