Киев
Генотропин (Genotropin®)

Генотропин (Genotropin®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5351,50 грн
В городах рядом
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
458.6 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони: -213,32 грн
5119,68 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 1/2
467.7 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5339,30 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5333,00
Экономия при брони: -213,32 грн
5119,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
870.2 км
Генотропин порошок лиофилизированный для раствора для инъекций 16 МЕ (5,3 мг) предварительно заполненная ручка №1
Pfizer Inc.
5667,88
Экономия при брони: -355,57 грн
5312,31 грн
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