Ципринол® (Ciprinol®)
Ципринол инструкция по применению
Состав
Ципрофлоксацин - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Ципрофлоксацин in vitro проявляет высокую эффективность в отношении широкого спектра грамотрицательных и грамположительных возбудителей. Механизм антибактериального действия обусловлен способностью ципрофлоксацина подавлять топоизомеразы II типа (ДНК-гиразу и топоизомеразу IV), которые необходимы во многих процессах жизненного цикла ДНК, таких как репликация, транскрипция, репарация и рекомбинация.
Эффективность главным образом зависит от соотношения между максимальной концентрацией в сыворотке крови (Cmax) и минимальной ингибирующий концентрацией (МИК) ципрофлоксацина для бактериального патогена, и от значения AUC и МИК.
К ципрофлоксацину целом чувствительны in vitro такие роды и виды бактерий (относительно вида Streptococcus см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
|Чувствительные (обычно) виды микроорганизмов
|Грамположительные аэробные микроорганизмы
Bacillus anthracis1)
|Грамотрицательные аэробные микроорганизмы
Aeromonas spp.
Brucella spp.
Citrobacter koseri
Francisella tularensis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae2)
Legionella spp.
Moraxella catarrhalis2)
Neisseria meningitidis
Pasteurella spp.
Salmonella spp. 2)
Shigella spp. 2)
Vibrio spp.
Yersinia pestis
|Анаэробные микроорганизмы
Mobiluncus
|Другие микроорганизмы
Chlamydia trachomatis3)
Chlamydia pneumoniae3)
Mycoplasma hominis3)
Mycoplasma pneumoniae3)
|Виды, для которых возможно развитие приобретенной резистентности
|Аэробные грамположительные микроорганизмы
Enterococcus faecalis3)
Staphylococcus spp. 1) 4)
|Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Acinetobacter baumannii5)
Burkholderia cepacia2) 5)
Campylobacter spp.2) 5)
Citrobacter freundii2)
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae2)
Escherichia coli2)
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae2)
Morganella morganii2)
Neisseria gonorrhoeae2)
Proteus mirabilis2)
Proteus vulgaris2)
Providencia spp.
Pseudomonas aeruginosa2)
Pseudomonas fluorescens
Serratia marcescens2)
|Анаэробные микроорганизмы
Peptostreptococcus spp.
Propionibacterium acnes
|Микроорганизмы, изначально резистентные к ципрофлоксацину
|Аэробные грамположительные микроорганизмы
Actinomyces
Enterococcus faecium
Listeria monocytogenes
|Аэробные грамотрицательные микроорганизмы
Stenotrophomonas maltophilia
|Анаэробные микроорганизмы
За исключением указанных выше
|Другие микроорганизмы
Mycoplasma genitalium
Ureaplasma urealitycum
|1)Было доказано, что прием антибиотиков сразу после контакта со спорами Bacillus anthracis помогает избежать заболевания, если удается достичь уменьшения количества спор ниже инфицирующей дозы. Лечение продолжительностью 2 мес пероральной формой ципрофлоксацина в дозе 500 мг 2 раза в сутки считается эффективным для предупреждения инфицирования сибирской язвой взрослых. Врач должен обратиться к национальным и/или международным протоколам лечения сибирской язвы.
2)Клиническая эффективность продемонстрирована для чувствительных изолятов по утвержденным клиническим показаниям.
3)Естественная средняя чувствительность при отсутствии приобретенного механизма резистентности.
4)Метициллин-резистентный S. aureus очень часто является одновременно резистентным и к фторхинолонам. Показатель резистентности к метициллину всех видов стафилококка составляет около 20–50% и является обычно высоким в госпитальных изолятов.
5)Показатель резистентноти ≥50% в одной или более стран ЕС.
По результатам исследований токсичности однократной дозы, токсичности повторяющихся доз, канцерогенного потенциала или репродуктивной токсичности ципрофлоксацина не обнаружено особой опасности для человека.
Фармакокинетика. Пероральное применение
Абсорбция. При пероральном применении ципрофлоксацин быстро и хорошо всасывается, преимущественно из верхнего отдела тонкого кишечника.
Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч.
Однократные дозы 100–750 мг приводят к дозозависимым Cmax между 0,56 и 3,7 мг/л. Сывороточная концентрация возрастает пропорционально повышению дозы до 1000 мг.
Биодоступность препарата составляет 70–80%.
Распределение. Доля связывания ципрофлоксацина с белками крови незначительная (20–30%), находится в плазме крови преимущественно в неионизированной форме. Ципрофлоксацин свободно диффундирует во внесосудистое пространство. Значительный объем распределения в состоянии устойчивого равновесия, который составляет 2–3 л/кг массы тела, доказывает, что ципрофлоксацин проникает в ткани в концентрациях, которые могут во много раз превышать уровень препарата в сыворотке крови. Ципрофлоксацин достигает высоких концентраций в различных тканях, например в легких (эпителиальная жидкость, альвеолярные макрофаги, образцы биопсии), синусах, горящих поврежденных тканях и тканях мочевыводящих путей, половых органах (предстательная железа, эндометрий), где общая концентрация превышает таковую в плазме крови.
Метаболизм. Зафиксированы небольшие концентрации следующих 4 метаболитов: диэтилципрофлоксацин (М1), сульфоципрофлоксацин (М2), оксоципрофлоксацин (М3) и формилципрофлоксацин (М4). Метаболиты проявляют in vitro антимикробную активность, но ниже, чем исходное соединение. Известно, что ципрофлоксацин является умеренным ингибитором изоферментов CYP450 1A2.
Выведение. Ципрофлоксацин выделяется преимущественно в неизмененном виде как почками, так и через кишечник. Т½ крови у лиц с нормальной функцией почек — примерно 4–7 ч.
|Выведение ципрофлоксацина (% дозы) при пероральном приеме
|Пути выведения
|с мочой
|с калом
|Ципрофлоксацин
|44,7
|25,0
|Метаболиты (M1-M4)
|11,3
|7,5
Почечный клиренс составляет 180–300 мл/кг/ч, а общий клиренс — 480–600 мл/кг/ч. Ципрофлоксацин подвергается клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. При серьезном нарушении функции почек Т½ ципрофлоксацина составляет до 12 ч.
Непочечный клиренс ципрофлоксацина объясняется в первую очередь трансинтестинальной секрецией и метаболизмом. 1% дозы выделяется через желчные пути. Ципрофлоксацин в высоких концентрациях присутствует в желчи.
Парентеральное применение
Абсорбция. При инфузии ципрофлоксацина средняя Cmax достигается в конце инфузии. При в/в применении фармакокинетика ципрофлоксацина носит линейный характер в интервале доз до 400 мг.
При сравнении параметров фармакокинетики при в/в применении 2 раза и 3 раза в сутки не выявлено аккумуляции ципрофлоксацина или его метаболитов.
Инфузия 400 мг ципрофлоксацина, которую осуществляли в течение 60 мин каждые 12 ч, характеризовалась AUC, эквивалентной таковой после приема дозы ципрофлоксацина 500 мг каждые 12 ч.
Распределение. Доля связывания ципрофлоксацина с белками крови незначительная (20–30%), находится в плазме крови преимущественно в неионизированной форме. Ципрофлоксацин свободно диффундирует во внесосудистое пространство. Значительный объем распределения в состоянии устойчивого равновесия, который составляет 2–3 л/кг массы тела, доказывает, что ципрофлоксацин проникает в ткани в концентрациях, которые могут во много раз превышать уровень препарата в сыворотке крови. Ципрофлоксацин достигает высоких концентраций в различных тканях, например в легких (эпителиальная жидкость, альвеолярные макрофаги, образцы биопсии), синусах, воспаленных поврежденных тканях и тканях мочевыводящих путей, половых органах (предстательная железа, эндометрий), где общая концентрация превышает таковую в плазме крови.
Метаболизм. Зафиксированы небольшие концентрации следующих 4 метаболитов: диэтилципрофлоксацин (М1), сульфоципрофлоксацин (М2), оксоципрофлоксацин (М3) и формилципрофлоксацин (М4). Метаболиты проявляют in vitro антимикробную активность, но ниже, чем исходное соединение. Известно, что ципрофлоксацин является умеренным ингибитором изоферментов CYP 1A2.
Выведение. Ципрофлоксацин выделяется преимущественно в неизмененном виде как почками, так и через кишечник. Т½ крови у лиц с нормальной функцией почек — около 4–7 ч.
|Выведение ципрофлоксацина (% дозы) при пероральном приеме
|Пути выведения
|с мочой
|с калом
|Ципрофлоксацин
|44,7
|25,0
|Метаболиты (M1-M4)
|11,3
|7,5
Почечный клиренс составляет 180–300 мл/кг/ч, а общий клиренс — 480–600 мл/кг/ч. Ципрофлоксацин подвергается клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. При серьезном нарушении функции почек Т½ ципрофлоксацина составляет до 12 ч.
Непочечный клиренс ципрофлоксацина объясняется в первую очередь трансинтестинальной секрецией и метаболизмом. 1% дозы выделяется через желчные пути. Ципрофлоксацин в высоких концентрациях находится в желчи.
Дети. Фармакокинетические данные в отношении детей ограничены. В ходе исследований с участием детей в возрасте от 1 года не выявлено возрастной зависимости Cmax и показателя AUC. После многократного применения препарата (10 мг/кг массы тела 3 раза в сутки) повышения Cmax и AUC не отмечено.
Согласно фармакокинетическому анализу педиатрических больных с различными инфекциями прогнозируемый Т½ у детей составляет около 4–5 ч, а биодоступность суспензии для перорального применения — 50–80%.
Показания Ципринол
таблетки. Для лечения инфекций, указанных в разделах ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Перед началом терапии следует обратить особое внимание на всю доступную информацию о резистентности к ципрофлоксацину.
Следует принять во внимание официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных препаратов.
Взрослые
- Инфекции нижних дыхательных путей, вызванные грамотрицательными бактериями:
- обострение хронического обструктивного заболевания легких;
- бронхолегочные инфекции при кистозном фиброзе или при бронхоэктазах;
- пневмония.
- Обострение хронического синусита, особенно если он вызван грамотрицательными бактериями.
- Хронический гнойный средний отит.
- Тяжелое течение отита наружного уха.
- Инфекции мочевого тракта.
- Гонококковый уретрит и цервицит.
- Орхоэпидидимит и воспалительные заболевания органов малого таза, в частности вызванные Neisseria gonorrhoeae.
При вышеуказанных инфекциях половой системы, когда известно или имеются подозрения на Neisseria gonorrhoeae как возбудителя, особенно важно получить локальную информацию о резистентности к ципрофлоксацину и подтвердить чувствительность на основе лабораторных анализов.
- Инфекции ЖКТ (например диарея путешественников) и интраабдоминальные инфекции.
- Инфекции кожи и мягких тканей, вызванные грамотрицательными бактериями.
- Инфекции костей и суставов.
- Лечение и профилактика инфекций у пациентов с нейтропенией.
- Профилактика инвазивных инфекций, вызванных Neisseria meningitidis.
- Легочная форма сибирской язвы (профилактика после контакта и радикальное лечение).
Дети
- Бронхолегочные инфекции при кистозном фиброзе, вызванные синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosa).
- Осложненные инфекции мочевого тракта и пиелонефрит.
- Легочная форма сибирской язвы (профилактика после контакта и радикальное лечение).
Ципрофлоксацин можно применять для лечения тяжелых инфекций у детей, когда врач считает это необходимым.
Лечение должен начинать только врач, имеющий опыт лечения кистозного фиброза и/или тяжелых инфекций у детей (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Р-р для инъекций. Для лечения инфекций, указанных в разделах ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Перед началом терапии следует обратить особое внимание на всю доступную информацию о резистентности к ципрофлоксацину.
Следует принять во внимание официальные рекомендации по надлежащему применению антибактериальных препаратов.
Взрослые
- Инфекции нижних дыхательных путей, вызванные грамотрицательными бактериями:
- обострение хронического обструктивного заболевания легких;
- бронхолегочные инфекции при кистозном фиброзе или бронхоэктазах;
- пневмония.
- Обострение хронического синусита, особенно если он вызван грамотрицательными бактериями.
- Хронический гнойный средний отит.
- Тяжелое течение отита наружного уха.
- Инфекции мочевого тракта.
- Гонококковый уретрит и цервицит.
- Орхоэпидидимит и воспалительные заболевания органов малого таза, в частности вызванные Neisseria gonorrhoeae.
При вышеуказанных инфекциях половой системы, когда известно или имеются подозрения на Neisseria gonorrhoeae как возбудителя, особенно важно получить локальную информацию о резистентности к ципрофлоксацину и подтвердить чувствительность на основе лабораторных анализов.
- Инфекции ЖКТ (например диарея путешественников) и интраабдоминальные инфекции.
- Инфекции кожи и мягких тканей, вызванные грамотрицательными бактериями.
- Инфекции костей и суставов.
- Лечение и профилактика инфекций у пациентов с нейтропенией.
- Профилактика инвазивных инфекций, вызванных Neisseria meningitidis.
- Легочная форма сибирской язвы (профилактика после контакта и радикальное лечение).
Дети
- Бронхолегочные инфекции при кистозном фиброзе, вызванные синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosa).
- Осложненные инфекции мочевого тракта и пиелонефрит.
- Легочная форма сибирской язвы (профилактика после контакта и радикальное лечение).
Ципрофлоксацин можно применять для лечения тяжелых инфекций у детей, когда врач считает это необходимым.
Лечение должен начинать только врач, имеющий опыт лечения кистозного фиброза и/или тяжелых инфекций у детей (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Применение Ципринол
таблетки. Дозу определяют в соответствии с показаниями, тяжестью и локализацией инфекции, чувствительностью возбудителей к ципрофлоксацину, почечной функцией пациента, а у детей — в соответствии с массой тела.
Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, особенностей клинической картины и типа возбудителя.
Лечение инфекций, вызванных определенными бактериями (например Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter или Staphylococci), может требовать применения высоких доз ципрофлоксацина и одновременного назначения других необходимых антибактериальных препаратов.
Лечение некоторых инфекций (например воспалительных заболеваний органов малого таза, интраабдоминальных инфекций, инфекций у пациентов с нейтропенией, инфекций костей и суставов) может требовать одновременного назначения других необходимых антибактериальных препаратов в зависимости от вида выявленных патогенов.
Способ применения
Ципринол таблетки по 250 или 500 мг
Дозировка для взрослых
|Показания
|Суточная доза, мг
|Продолжительность лечения (может включать начальное парентеральное применение ципрофлоксацина)
|Инфекции нижних дыхательных путей
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|7–14 дней
|Обострение хронического синусита
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|7–14 дней
|Хронический гнойный средний отит
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|7–14 дней
|Тяжелое течение отита наружного уха
|750 мг 2 раза в сутки
|От 28 дней до 3 мес
|Инфекции мочевого тракта
|Неосложненный цистит
|От 250 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки
|3 дня
|Женщинам перед менопаузой можно применять 500 мг (применять в соответствующей дозировке) 1 раз в сутки
|Осложненный цистит, неосложненный пиелонефрит
|500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки
|7 дней
|Осложненный пиелонефрит
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|Не менее 10 дней, при некоторых особых клинических случаях (таких как абсцессы) лечение может продолжаться свыше 21 дня
|Простатит
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|От 2 до 4 нед (острый) и от 4 до 6 нед (хронический)
|Гонококковый уретрит и цервицит
|Однократная доза 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке)
|1 день (однократная доза)
|Орхоэпидидимит и воспалительные заболевания органов малого таза
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|Не менее 14 дней
|Инфекции ЖКТ и интраабдоминальные инфекции
|Диарея, вызванная бактериальными патогенными, в частности Shigella spp., кроме Shigella dysenteriae, тип 1, и тяжелая диарея путешественников, как эмпирическое лечение
|500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки
|1 день
|Диарея, вызванная Shigella dysenteriae, тип 1
|500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки
|5 дней
|Диарея, вызванная Vibrio cholerae
|500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки
|3 дней
|Тифоидная лихорадка
|500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки
|7 дней
|Интраабдоминальные инфекции, вызванные грамотрицательными бактериями
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|От 5 до 14 дней
|Инфекции кожи и мягких тканей
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|От 7 до 14 дней
|Инфекции костей и суставов
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|Максимально 3 мес
|Лечение или профилактика инфекций у пациентов с нейтропенией.
Ципрофлоксацин необходимо применять одновременно с соответствующими антибактериальными препаратами согласно официальным рекомендациям.
|От 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|Терапию следует продолжать в течение всего периода нейтропении
|Профилактика инвазионных инфекций, вызванных Neisseria meningitidis
|Однократная доза 500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке)
|1 день (однократная доза)
|Профилактика после контакта и радикальное лечение легочной формы сибирской язвы у лиц, которые могут получать лечение пероральным путем, если это клинически необходимо. Применение препарата следует начинать как можно скорее после подозреваемого или подтвержденного контакта
|500 мг (применять Ципринол в соответствующей дозировке) 2 раза в сутки
|60 дней со дня подтвержденного контакта с Bacillus anthracis
Ципринол таблетки по 750 мг
Дозировка для взрослых
|Показания
|Суточная доза, мг
|Продолжительность лечения (может включать начальное парентеральное применение ципрофлоксацина)
|Инфекции нижних дыхательных путей
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|7–14 дней
|Обострение хронического синусита
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|7–14 дней
|Хронический гнойный средний отит
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|7–14 дней
|Тяжелое течение отита наружного уха
|750 мг 2 раза в сутки
|От 28 дней до 3 мес
|Инфекции мочевого тракта
|Неосложненный цистит
|От 250 мг 2 раза в сутки до 500 мг 2 раза в сутки
|3 дня
|Женщинам перед менопаузой можно применять 500 мг 1 раз в сутки
|Осложненный цистит, неосложненный пиелонефрит
|500 мг 2 раза в сутки
|7 дней
|Осложненный пиелонефрит
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|Не менее 10 дней, при некоторых особых клинических случаях (таких как абсцессы) лечение может продолжаться свыше 21 дня
|Простатит
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|От 2 до 4 нед (острый) и от 4 до 6 нед (хронический)
|Гонококковый уретрит и цервицит
|Однократная доза 500 мг
|1 день (однократная доза)
|Орхоэпидидимит и воспалительные заболевания органов малого таза
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|Не менее 14 дней
|Инфекции ЖКТ и интраабдоминальные инфекции
|Диарея, вызванная бактериальными патогенными, в частности Shigella spp., кроме Shigella dysenteriae, тип 1, и тяжелая диарея путешественников, как эмпирическое лечение
|500 мг 2 раза в сутки
|1 день
|Диарея, вызванная Shigella dysenteriae, тип 1
|500 мг 2 раза в сутки
|5 дней
|Диарея, вызванная Vibrio cholerae
|500 мг 2 раза в сутки
|3 дней
|Тифоидная лихорадка
|500 мг 2 раза в сутки
|7 дней
|Интраабдоминальные инфекции, вызванные грамотрицательными бактериями
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|От 5 до 14 дней
|Инфекции кожи и мягких тканей
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|От 7 до 14 дней
|Инфекции костей и суставов
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|Максимально 3 мес
|Лечение или профилактика инфекций у пациентов с нейтропенией.
Ципрофлоксацин необходимо применять одновременно с соответствующими антибактериальными препаратами согласно официальным рекомендациям
|От 500 мг 2 раза в сутки до 750 мг 2 раза в сутки
|Терапию следует продолжать в течение всего периода нейтропении
|Профилактика инвазивных инфекций, вызванных Neisseria meningitidis
|Однократная доза 500 мг
|1 день (однократная доза)
|Профилактика после контакта и радикальное лечение легочной формы сибирской язвы у лиц, которые могут получать лечение пероральным путем, если это клинически необходимо. Применение препарата следует начинать как можно скорее после подозреваемого или подтвержденного контакта
|500 мг 2 раза в сутки
|60 дней со дня подтвержденного контакта с Bacillus anthracis
Дети. Применение ципрофлоксацина у детей следует проводить в соответствии с действующими официальными рекомендациями. Лечение с применением ципрофлоксацина должен проводить только врач с опытом ведения детей, больных кистозным фиброзом и/или тяжелые инфекции.
|Показания
|Суточная доза, мг
|Продолжительность лечения (может включать начальное парентеральное применение ципрофлоксацина)
|Кистозный фиброз
|20 мг/кг массы тела 2 раза в сутки при максимальной дозе 750 мг*
|От 10 до 14 дней
|Осложненные инфекции мочевого и пиелонефрит
|От 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки до 20 мг/кг массы тела 2 раза в сутки при максимальной дозе 750 мг*
|От 10 до 21 дня
|Профилактика после контакта и лечения легочной формы сибирской язвы у пациентов, которые могут получать лечение перорально, если это клинически необходимо. Применение препарата следует начинать как можно скорее после подозреваемого или подтвержденного контакта
|От 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки до 15 мг/кг массы тела 2 раза в сутки при максимальной разовой дозе 500 мг
|60 дней со дня подтвержденного контакта с Bacillus anthracis
|Другие тяжелые инфекции
|20 мг/кг массы тела 2 раза в сутки, при максимальной дозе 750 мг*
|В соответствии с типом инфекций
*Препарат применять в соответствующей дозировке.
Ципрофлоксацин вызывал артропатии опорных суставов у незрелых животных. Данные по безопасности ципрофлоксацина для детей показали частоту возникновения артропатии, которая, вероятно, связана с применением ципрофлоксацина (отличается от клинических признаков и симптомов, связанных с поражением непосредственно суставов). Увеличение количества случаев артропатий, связанных с применением ципрофлоксацина, статистически незначимо. Однако лечение ципрофлоксацином детей следует начинать только после тщательной оценки соотношения польза/риск из-за возможного риска развития побочных реакций, связанных с суставами и/или окружающими тканями.
Пациенты пожилого возраста должны получать дозу, определенную в соответствии с тяжестью инфекции и клиренсом креатинина пациента.
Почечная и печеночная недостаточность. Рекомендуемые начальные и поддерживающие дозы для пациентов с нарушенной функцией почек
|Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2
|Креатинин плазмы крови, мкмоль/л
|Пероральная доза, мг
|>60
|<124
|См. обычное соответствующее дозирование
|30–60
|124–168
|250–500 мг каждые 12 ч
|<30
|>169
|250–500 мг каждые 24 ч
|Пациенты на гемодиализе
|>169
|250–500 мг каждые 24 ч (после диализа)
|Пациенты на перитонеальном диализе
|>169
|250–500 мг каждые 24 ч
Для пациентов с печеночной недостаточностью нет необходимости изменять дозировку ципрофлоксацина.
Исследований по дозировке ципрофлоксацина для детей с нарушенной почечной и/или печеночной функцией не проводилось.
Р-р для инфузий. Режим дозирования устанавливают индивидуально в зависимости от локализации и тяжести течения инфекции, от чувствительности возбудителя, функции почек у пациента, а для детей и подростков — в соответствии с массой тела.
Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, клинической и бактериологической картины.
После начала лечения с помощью в/в введения, если врач считает это возможным, пациент должен перейти на пероральное лечение (таблетки).
Лечение инфекций, вызванных некоторыми бактериями (например Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter или Staphylococci), может потребовать введения более высоких доз ципрофлоксацина и сочетании с другими соответствующими антибактериальными средствами.
Лечение некоторых инфекций (например воспалительных заболеваний органов таза, интраабдоминальных инфекций, инфекций у больных с нейтропенией и инфекций костей и суставов) может потребовать сочетания с другими соответствующими антибактериальными средствами в зависимости от возбудителя.
Взрослые
|Показания
|Суточная доза, мг
|Длительность лечения (с учетом перорального применения, переход на которое следует провести как можно быстрее)
|Инфекции нижних дыхательных путей
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|От 7 до 14 дней
|Инфекции верхних дыхательных путей
|Обострение хронического синусита
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|От 7 до 14 дней
|Хронический гнойный средний отит
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|От 7 до 14 дней
|Тяжелое течение отита наружного уха
|400 мг 3 раза в сутки
|От 28 дней до 3 мес
|Инфекции мочевыводящих путей
|Осложненный и неосложненный пиелонефрит
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|От 7 до 21 дней лечение может продолжаться более 21 дня в случае особых обстоятельств (например при абсцессе)
|Простатит
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|От 2 до 4 нед (обострение)
|Инфекции половых путей
|Орхоэпидидимит и воспалительные заболевания органов таза
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|Минимум 14 дней
|Инфекции ЖКТ и интраабдоминальной инфекции
|Диарея, вызванная бактериальными патогенами, включая штаммы Shigella spp, кроме Shigella dysenteriae I типа и эмпирическое лечение тяжелой формы «диареи путешественника»
|400 мг 2 раза в сутки
|1 день
|Диарея, вызванная Shigella dysenteriae I типа
|400 мг 2 раза в сутки
|5 дней
|Диарея, вызванная Vibrio cholerae
|400 мг 2 раза в сутки
|3 дня
|Брюшной тиф
|400 мг 2 раза в сутки
|7 дней
|Интраабдоминальные инфекции, вызванные грамотрицательными бактериями
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|От 5 до 14 дней
|Инфекции кожи и мягких тканей
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|от 7 до 14 дней
|Инфекции костей и суставов
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|Максимум 3 мес
|Пациенты с нейтропенией, если существует подозрение, что повышение температуры тела вызвано бактериальной инфекцией. Ципрофлоксацин вводится в сочетании с другими соответствующими антибактериальными средствами согласно официальным рекомендациям
|От 400 мг 2 раза в сутки до 400 мг 3 раза в сутки
|Лечение проводится в течение всего периода нейтропении
|Легочная форма сибирской язвы (профилактика после контакта и радикальное лечение).
После подозреваемого или подтвержденного контакта следует как можно скорее начать введение препарата
|400 мг 2 раза в сутки
|60 дней со дня подтверждения контакта с носителем Bacillus anthracis
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Пациентам пожилого возраста следует назначать более низкие дозы ципрофлоксацина, в зависимости от тяжести заболевания и клиренса креатинина.
Режим дозирования при нарушениях функции почек или печени у взрослых.
Нарушение функции почек.
|Клиренс креатинина, мл/мин/1,73 м2
|Сывороточный креатинин, µмоль/л
|В/в доза, мг
|>60
|<124
|См. обычное дозирование.
|30–60
|124-168
|200–400 мг каждые 12 ч
|< 30
|> 169
|200–400 мг каждые 24 ч
|Пациенты на гемодиализе
|>169
|200–400 мг каждые 24 ч (после диализа)
|Пациенты на перитонеальном диализе
|>169
|200–400 мг каждые 24 ч
Нарушение функции печени. Коррекции дозы не требуется.
Режим дозирования при нарушениях функции почек или печени у детей не изучали.
Ципрофлоксацин следует вводить путем инфузии. Для детей продолжительность инфузии составляет 60 мин.
Для взрослых пациентов продолжительность инфузии составляет 60 мин для препарата Ципринол, р-р для инфузий, содержащий 400 мг ципрофлоксацина (200 мл), и 30 мин для препарата Ципринол, р-р для инфузий, 200 мг ципрофлоксацина (100 мл). Проведение медленной инфузии в крупную вену позволит минимизировать дискомфорт у пациента и снизить риск венозного раздражения.
Концентрат следует разбавлять в соответствующем р-ре для инфузий перед применением. Р-р для инфузий вводить или отдельно, или после смешивания с другими совместимыми инфузионными р-рами. Минимальный объем составляет 50 мл.
Совместимость с другими р-рами. Ципринол р-р для инфузий совместим с 0,9% р-ром натрия хлорида, р-ром Рингера, р-ром Гартмана (лактаг Рингера), 5% и 10% р-ром глюкозы, 10% р-ром фруктозы и 5% р-ром глюкозы с 0,225% NaСl или 0,45% NaСl. Р-р, полученный после смешивания ципрофлоксацина с совместимыми инфузионными р-рами, необходимо использовать в ближайшее время вследствие возможности контаминации микроорганизмами, а также чувствительности препарата к свету (поэтому флакон следует вынимать из коробки только перед применением).
Ципринол не следует смешивать с инфузиионными р-рами и инъекциями, которые имеют при pH 3–4 физическую и химическую нестабильность (например пенициллин, гепарин). Если пациент нуждается в параллельном применении другого лекарства, эти препараты следует применять отдельно от ципрофлоксацина.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активному веществу препарата или другим препаратам группы фторхинолонов, или другому компоненту препарата.
Одновременное применение ципрофлоксацина и тизанидина ввиду развития клинически значимых побочных эффектов (артериальная гипотензия, сонливость), связанных с повышением концентрации тизанидина в плазме крови.
Побочные эффекты
чаще всего сообщалось о таких побочных реакциях на препарат, как тошнота и диарея.
Данные о побочных реакциях на препарат Ципринол перорального, парентерального и последовательного способа применения, приведены ниже.
Инфекции и инвазии: грибковые суперинфекции, антибиотикассоциированный колит (очень редко — летальный) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы: эозинофилия, лейкопения, анемия, нейтропения, лейкоцитоз, тромбоцитопения, тромбоцитемия, гемолитическая анемия, агранулоцитоз, панцитопения (опасная для жизни), угнетение функции костного мозга (опасное для жизни).
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, аллергический/ангионевротический отек, анафилактические реакции, анафилактический шок (опасный для жизни) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), реакции, подобные сывороточной болезни.
Психические расстройства: психомоторная возбудимость, спутанность сознания и дезориентация, тревожность, патологические сновидения, депрессия, галлюцинации, психотические реакции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, расстройства сна, нарушение вкуса, парестезии, дизестезии, гипоэстезия, тремор, судороги с возможностью возникновения эпилептического статуса (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), головокружение, мигрень, нарушение координации, нарушение походки, нарушение обоняния, внутричерепная гипертензия, периферическая нейропатия и полинейропатия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны пищеварительной системы: анорексия, гипергликемия, тошнота, диарея, рвота, боль в области желудка и кишечника, боль в животе, диспептические расстройства, метеоризм, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня трансаминаз и билирубина, нарушение функции печени, холестатическая желтуха, гепатит, некроз печени (очень редко прогрессирующий до печеночной недостаточности, угрожающей жизни) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны органа зрения: нарушение зрения, нарушение цветового восприятия.
Со стороны органа слуха и лабиринта: звон в ушах, потеря слуха/нарушение слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, желудочковая аритмия, удлинение интервала Q–T, тахикардия по типу пируэт (torsades de pointes)*.
Со стороны сосудистой системы: вазодилатация, артериальная гипотензия, синкопальное состояние, васкулит.
Со стороны органов дыхания, торакальные и медиастинальные нарушения: одышка (включая астматические состояния).
Со стороны кожных покровов и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница, фотосенсибилизация (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), петехии, мультиформная эритема, узловатая эритема, синдром Стивенса — Джонсона (с потенциальной угрозой для жизни), токсический эпидермальный некролиз (с потенциальной угрозой для жизни).
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: мышечно-скелетная боль (например боль в конечностях, пояснице, грудной клетке), артралгии, миалгии, артрит, повышение мышечного тонуса и судороги мышц, мышечная слабость, тендинит, разрывы сухожилий (преимущественно ахиллова) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), обострение симптомов миастении гравис (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, почечная недостаточность, гематурия, кристаллурия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), тубулоинтерстициальный нефрит.
Нарушения общего состояния и реакции в месте введения: астения, лихорадка, отеки, повышенное потоотделение (гипергидроз).
Лабораторные показатели: повышение активности ЩФ в крови, отклонения от нормы уровня протромбина, повышение активности амилазы.
*Эти реакции фиксировались во время постмаркетингового периода и наблюдались преимущественно у пациентов с факторами риска пролонгации интервала Q–T (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение у детей. У детей артропатия наблюдается чаще, чем у взрослых пациентов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Также были зарегистрированы такие побочные реакции на препарат, как аллергический отек, снижение аппетита и количества употребляемой пищи, гипогликемия, нарушения поведения, суицидальные мысли, попытка самоубийства, гиперестезия, острый генерализованный экзантематозный пустулез, плохое самочувствие, нарушение походки, повышение международного нормализованного отношения (МНО) у пациентов, принимающих антагонисты витамина К, временное нарушение функции печени, боль, сердцебиение, трепетание предсердий, желудочковые эктопии, АГ, стенокардия, инфаркт миокарда, остановка сердца, тромбоз сосудов головного мозга, флебит, бессонница, маниакальная реакция, атаксия, летаргия, сонливость, слабость, недомогание, фобия, деперсонализация, болезненность слизистой оболочки полости рта, кандидоз слизистой оболочки полости рта, дисфагия, перфорация кишечника, желудочно-кишечные кровотечения, лимфаденопатия, повышение уровня липазы, суставные нарушения, обострение подагры, нефрит, полиурия, нарушение мочеиспускания, кровотечение из уретры, вагинит, ацидоз, боль в грудных железах, носовое кровотечение, отек легких или гортани, икота, кровохарканье, бронхоспазм, легочная эмболия, фототоксические реакции, приливы, озноб, отек лица, шеи, губ, конъюнктивы, рук, кожный кандидоз, гиперпигментация, потливость, снижение остроты зрения, диплопия, боль в глазах, нарушение вкуса, ахроматопсия.
Побочные реакции на препарат Ципринол, зарегистрированные в течение постмаркетингового наблюдения, включали ажитации, эксфолиативный дерматит, эритему, гиперестезию, АГ, метгемоглобинемию, увеличение МНО у пациентов, принимающих антагонисты витамина К, кандидоз (оральный, желудочно-кишечный, вагинальный), миастению, нистагм, полинейропатию, гиперкалиемию, изменение протромбинового времени, психоз, повышение уровня ТГ, гаммаглутамилтрансферазы крови, мочевой кислоты, снижение уровня гемоглобина, геморрагический диатез, повышение уровня моноцитов, лейкоцитоз, цилиндрурию.
Особые указания
тяжелые инфекции и/или смешанные инфекции, вызванные грамположительными или анаэробными бактериями. Ципрофлоксацин не применяют в качестве монотерапии для лечения тяжелых инфекций и инфекций, вызванных грамположительными или анаэробными бактериями.
Для лечения тяжелых инфекций, инфекций, вызванных стафилококками или анаэробными бактериями, ципрофлоксацин следует применять в комбинации с соответствующими антибактериальными лекарственными средствами.
Стрептококковые инфекции (включая Streptococcus pneumoniae). Ципрофлоксацин не рекомендован для лечения стрептококковых инфекций ввиду недостаточной эффективности.
Инфекции мочевого тракта. Орхоэпидидимит и воспалительные заболевания органов малого таза могут быть вызваны фторхинолонрезистентными Neisseria gonorrhoeae. Ципрофлоксацин следует назначать одновременно с другими соответствующими антибактериальными препаратами, за исключением клинических ситуаций, когда исключено наличие ципрофлоксацинрезистентных штаммов Neisseria gonorrhoeae. Если через 3 дня не наступает клиническое улучшение, терапию следует пересмотреть.
Интраабдоминальные инфекции. Данные об эффективности ципрофлоксацина при лечении постоперационных интраабдоминальных инфекций ограничены.
Диарея путешественников. При выборе препарата следует учитывать информацию о резистентности к ципрофлоксацину возбудителей в странах, которые посетил пациент.
Инфекции костей и суставов. Ципрофлоксацин следует применять в комбинации с другими антимикробными лекарственными средствами в зависимости от результатов микробиологического исследования.
Легочная форма сибирской язвы. Применение у человека основывается на данных определения чувствительности in vitro, опытов на животных и ограниченных данных, полученных при применении у человека. Врач должен действовать в соответствии с национальными и/или международными протоколами лечения сибирской язвы.
Антибиотикассоциированная диарея, вызванная Clostridium difficile. Известно о случаях антибиотикассоциированной диареи, вызванной Clostridium difficile, которая может варьировать по тяжести от легкой диареи до летального колита, при применении практически всех антибактериальных препаратов, в том числе и Ципринола. Лечение антибактериальными препаратами вызывает изменение нормальной флоры толстого кишечника, что, в свою очередь, приводит к чрезмерному росту Clostridium difficile.
Clostridium difficile вырабатывает токсины А и В, которые способствуют развитию антибиотикассоциированной диареи. Clostridium difficile производит большое количество токсина, вызывает повышение уровня заболеваемости и смертности из-за возможной устойчивости возбудителя к антимикробной терапии и необходимости проведения колэктомии. Нужно помнить о возможности возникновения антибиотикассоциированной диареи, вызванной Clostridium difficile, у всех пациентов с диареей после применения антибиотиков. Необходим тщательный сбор медикаментозного анамнеза, поскольку развитие антибиотикассоциированной диареи, вызванной Clostridium difficile, возможено в течение 2 мес после введения антибактериальных препаратов. Если диагноз антибиотикассоциированной диареи, вызванной Clostridium difficile, рассматривается или уже подтвержден, применение антибиотиков, которые не действуют на Clostridium difficile, возможно, необходимо будет прекратить. В зависимости от клинических данных следует проводить коррекцию водно-электролитного баланса, рассмотреть необходимость дополнительного введения белковых препаратов, применить антибактериальные лекарственные средства, к которым чувствительна Clostridium difficile. Также может возникнуть необходимость в хирургическом вмешательстве.
Дети. Применение ципрофлоксацина у детей нужно проводить в соответствии с действующими официальными рекомендациями. Лечение с применением ципрофлоксацина осуществляет только врач с опытом ведения детей, больных кистозным фиброзом и/или тяжелыми инфекциями.
Лечение ципрофлоксацином детей следует начинать только после тщательной оценки соотношения польза/риск-за возможного риска побочных реакций, связанных с суставами и/или окружающими тканями.
Осложненные инфекции мочевого тракта и пиелонефрит. Следует рассмотреть возможность лечения инфекций мочевого тракта с применением ципрофлоксацина, когда другое лечение невозможно. Терапия должна основываться на результатах микробиологического исследования.
Другие специфические тяжелые инфекции. Применение ципрофлоксацина может быть оправдано результатами микробиологического исследования в случае других инфекций согласно официальным рекомендациям или после тщательной оценки соотношения пользы/риска, когда другое лечение применить нельзя или когда общепринятая терапия оказалась неэффективной.
Применение ципрофлоксацина в случае специфических тяжелых инфекций, кроме упомянутых выше, не оценивалось в ходе клинических исследований, а клинический опыт ограничен. К лечению пациентов с такими инфекциями рекомендуется подходить с осторожностью.
Повышенная чувствительность к препарату. В некоторых случаях гиперчувствительность и аллергические реакции могут наблюдаться уже после первого приема ципрофлоксацина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), о чем следует немедленно сообщить врачу.
В редких случаях анафилактические/анафилактоидные реакции могут прогрессировать до состояния шока, угрожающего жизни пациента. В некоторых случаях они наблюдаются уже после первого приема ципрофлоксацина. В таком случае прием препарата необходимо приостановить и немедленно провести медикаментозное лечение (терапию анафилактического шока).
Костно-мышечная система. В общем ципрофлоксацин нельзя применять у пациентов с заболеваниями сухожилий/нарушениями, связанными с применением хинолонов в анамнезе. Несмотря на это, в редких случаях после микробиологического исследования возбудителя и оценки соотношения польза/риск этим пациентам можно назначать ципрофлоксацин для лечения отдельных тяжелых инфекционных процессов, а именно в случае неэффективности стандартной терапии или бактериальной резистентности, когда результаты микробиологических исследований оправдывают применение ципрофлоксацина. При применении ципрофлоксацина могут возникнуть тендинит, воспаление или разрыв сухожилия (особенно ахиллова сухожилия), иногда двусторонний, и вероятнее всего в первые 48 ч лечения, но возможны даже в течение нескольких месяцев после отмены препарата. Риск тендинопатии могут быть повышенным у пожилых пациентов или у больных, которые одновременно принимают кортикостероиды (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При возникновении каких-либо признаков тендинита (таких как болезненный отек, воспаление) применение ципрофлоксацина необходимо прекратить. Пораженной конечности следует обеспечить покой.
Ципрофлоксацин применяют с осторожностью у пациентов с миастенией гравис (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Фоточувствительность. Доказано, что ципрофлоксацин вызывает фотосенсибилизацию. Пациентам, принимающим ципрофлоксацин, рекомендуется при лечении избегать прямого солнечного света или УФ-излучения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
ЦНС. Хинолоны вызывают судороги или снижают порог судорожной готовности. Ципрофлоксацин применяют с осторожностью у пациентов с расстройствами ЦНС, которые могут иметь склонность к судорогам или эпилептическому статусу. При возникновении судорог прием ципрофлоксацина прекращают (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Даже после первого приема ципрофлоксацина могут возникнуть психотические реакции. В редких случаях депрессия или психоз могут прогрессировать до суицидальных мыслей и поступков, таких как самоубийство или его попытка. В этих случаях прием ципрофлоксацина прекращают и принимают меры, необходимые в данной клинической ситуации.
Относительно пациентов, принимавших ципрофлоксацин, сообщалось о случаях полинейропатии (на основе неврологических симптомов, таких как боль, жжение, сенсорные расстройства или мышечная слабость, отдельно или в комбинации). Прием ципрофлоксацина следует прекратить пациентам, имеющим симптомы нейропатии, в частности боль, жжение, неприятные ощущения, онемение и/или слабость, с целью предупреждения развития необратимых состояний (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Нарушения со стороны сердца. Применение ципрофлоксацина связывают со случаями удлинения интервала Q–T (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Поскольку женщины по сравнению с мужчинами, как правило, имеют более длительный интервал Q–T, они могут быть более чувствительными к лекарственным средствам, которые приводят к удлинению интервала Q–T. Пациенты пожилого возраста могут также быть более чувствительными к воздействию лекарственных средств на продолжительность интервала Q–T. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном назначении препарата Ципринол и лекарственных средств, которые могут приводить к удлинению интервала Q–T (таких как антиаритмические лекарственные средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотики) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), при применении у пациентов с факторами риска удлинения интервала Q–T или развития двунаправленной желудочковой веретенообразной тахикардии (например врожденный синдром удлиненного Q–T, некорригированные электролитные расстройства, такие как гипокалиемия или гипомагниемия, и сердечные заболевания, в частности сердечная недостаточность, инфаркт миокарда или брадикардия).
ЖКТ. В случае возникновения в течение или после лечения тяжелой и устойчивой диареи (даже через несколько недель после терапии) об этом следует сообщить врачу, поскольку этот симптом может маскировать тяжелое желудочно-кишечное заболевание (например псевдомембранозный колит, который может иметь летальный исход), которое требует немедленного лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В таких случаях прием ципрофлоксацина необходимо прекратить и начать применение соответствующей терапии (например ванкомицина внутрь 250 мг 4 раза в сутки). Лекарственные средства, которые подавляют перистальтику, противопоказаны.
Почки и мочевыделительная система. Сообщалось о кристаллурии, связанной с применением ципрофлоксацина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациенты, принимающие ципрофлоксацин, должны получать достаточное количество жидкости и избегать чрезмерной щелочности мочи. Пациентам с нарушенной функцией почек следует корригировать дозу ципрофлаксацина с целью предотвращения возникновения побочных реакций, связанных с накоплением ципрофлоксацина.
Гепатобилиарная система. При приеме ципрофлоксацина сообщалось о случаях развития некроза печени и печеночной недостаточности с угрозой для жизни пациента (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае появления каких-либо признаков и симптомов заболевания печени (таких как анорексия, желтуха, темная моча, зуд или напряженность передней брюшной стенки) лечение следует прекратить. Также может отмечаться временное повышение уровня трансаминаз, ЩФ, развитие холестатической желтухи, особенно у пациентов с предыдущим повреждением печени, которые получали ципрофлоксацин (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. При приеме ципрофлоксацина сообщалось о гемолитических реакциях у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Следует избегать применения ципрофлоксацина у этих пациентов, за исключением случаев, когда потенциальная польза превышает потенциальный риск. В таком случае следует наблюдать за возможными появлениями гемолиза.
Резистентность. Во время или после курса лечения ципрофлоксацином резистентные бактерии могут быть выделены, с или без клинически определенной суперинфекции. Может существовать определенный риск выделения ципрофлоксацинрезистентных бактерий во время длительных курсов лечения и при терапии внутрибольничных инфекций и/или инфекций, вызванных видами Staphylococcus и Pseudomonas.
Цитохром Р450. Ципрофлоксацин умеренно подавляет CYP 1A2 и поэтому может вызвать повышение концентрации в плазме крови одновременно назначенных препаратов, которые также метаболизируются этим ферментом (например теофиллин, метилксантин, кофеин, дулоксетин, клозапин, оланзапин, ропинирол, тизанидин). Одновременное назначение ципрофлоксацина и тизанидина противопоказано. Повышение концентраций в плазме крови, которое ассоциируется со специфическими для лекарственных средств побочными реакциями, определяется угнетением их метаболического клиренса ципрофлоксацином. Пациентов, принимающих эти препараты одновременно с ципрофлоксацином, следует внимательно наблюдать на предмет возможного возникновения клинических признаков передозировки. Также может возникнуть необходимость в определении сывороточных концентраций (например теофиллина) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Метотрексат. Одновременное назначение ципрофлоксацина и метотрексата не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Влияние на результаты лабораторных анализов. Ципрофлоксацин in vitro может влиять на результаты посева на Mycobacterium spp. путем угнетения роста культуры микобактерий, что может привести к ложноотрицательным результатам анализа посева у пациентов, принимающих ципрофлоксацин.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Данные по применению ципрофлоксацина у беременных демонстрируют отсутствие развития мальформаций или фето-/неонатальной токсичности. Нельзя исключить вероятность того, что препарат может быть вредным для суставных хрящей новорожденных/плода. Поэтому в период беременности лучше избегать приема ципрофлоксацина.
Период кормления грудью. Ципрофлоксацин проникает в грудное молоко. Из-за потенциального риска повреждения суставных хрящей у новорожденных ципрофлоксацин не следует применять во время кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Фторхинолоны, к которым относится ципрофлоксацин, могут влиять на способность пациента управлять автомобилем и работать с механизмами ввиду реакций со стороны ЦНС (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поэтому способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами может быть нарушена.
Взаимодействия
влияние других средств на ципрофлоксацин
Формирование хелатного комплекса. При одновременном применении ципрофлоксацина (перорально) и лекарственных средств, содержащих многовалентные катионы, минеральных добавок (например кальция, магния, алюминия, железа), фосфатсвязывающих полимеров (например севеламер), сукральфата или антацидов, а также препаратов с большой буферной емкостью (таких как таблетки диданозина), содержащих магний, алюминий или кальций, абсорбция ципрофлоксацина снижается. В связи с этим ципрофлоксацин следует принимать или за 1–2 ч до или по крайней мере через 4 ч после приема этих препаратов.
Данное ограничение не касается антацидов, относящихся к классу блокаторов H2-рецепторов.
Пищевые, в том числе молочные продукты. Кальций в составе пищевых продуктов незначительно влияет на абсорбцию. Однако следует избегать одновременного приема ципрофлоксацина и молочных или обогащенных минералами продуктов (таких как молоко, йогурт, апельсиновый сок с повышенным содержанием кальция), так как абсорбция ципрофлоксацина может снижаться.
Пробенецид . Пробенецид влияет на почечную секрецию ципрофлоксацина. Одновременное применение лекарственных средств, содержащих пробенецид, и ципрофлоксацина приводит к повышению концентрации ципрофлоксацина в сыворотке крови.
Влияние ципрофлоксацина на другие лекарственные средства
Тизанидин. Тизанидин нельзя назначать одновременно с ципрофлоксацином (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). При одновременном применении ципрофлоксацина и тизанидина выявлено повышение концентрации тизанидина в плазме крови (повышение Сmax в 7 раз, диапазон — 4–21 раз, повышение показателя AUC — в 10 раз, диапазон — 6–24 раза). С повышением концентрации тизанидина в плазме крови ассоциируются гипотензивные и седативные побочные реакции.
Метотрексат. При одновременном назначении ципрофлоксацина возможно замедление тубулярной транспортировки (почечный метаболизм) метотрексата, что может приводить к повышению концентрации метотрексата в плазме крови. При этом может повышаться вероятность побочных токсических реакций, вызванных метотрексатом. Одновременное назначение не рекомендуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Теофиллин. Одновременное применение ципрофлоксацина и лекарственных средств, содержащих теофиллин, может привести к нежелательному повышению концентрации теофиллина в плазме крови, что, в свою очередь, может привести к развитию побочных реакций. В редких случаях такие побочные реакции могут иметь летальный исход. Если одновременного применения этих препаратов избежать нельзя, следует контролировать концентрацию теофиллина в сыворотке крови и адекватно снижать его дозу (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Другие производные ксантина. После одновременного применения ципрофлоксацина и средств, содержащих кофеин или пентоксифиллин (окспентифилин), сообщалось о повышении концентрации этих ксантинов в плазме крови.
Фенитоин. Одновременное применение ципрофлоксацина и фенитоина может привести к повышению или снижению плазменных концентраций фенитоина, поэтому рекомендуется мониторинг уровня препарата.
Антагонисты витамина К. При одновременном применении ципрофлоксацина и антагонистов витамина К может усиливаться их антикоагулянтное действие. Сообщалось о повышении активности оральных антикоагулянтов у пациентов, получавших антибактериальные препараты, в частности фторхинолоны. Степень риска может варьировать в зависимости от основного вида инфекции, возраста, общего состояния больного, поэтому точно оценить влияние ципрофлоксацина на повышение значения международного нормализованного отношения (МНО) сложно. Следует проводить регулярный контроль МНО во время и сразу после одновременного введения ципрофлоксацина и антагонистов витамина К (например варфарина, аценокумарола, фенпрокумона, флуиндиона).
Ропинирол. Было установлено, что одновременное применение ропинирола с ципрофлоксацином, ингибитором изоэнзима CYP 1A2 умеренного действия, приводит к увеличению AUC и повышению Сmax ропинирола на 60 и 84% соответственно. Мониторинг побочных эффектов ропинирола и соответствующую коррекцию дозы рекомендуется проводить во время и сразу после сочетанного введения с ципрофлоксацином (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Клозапин. После одновременного применения 250 мг ципрофлоксацина с клозапином в течение 7 дней плазменные концентрации клозапина и N-десметилклозапина были повышены на 29 и 31% соответственно. Клиническое наблюдение и соответствующую коррекцию дозы клозапина рекомендуется осуществлять во время и сразу после одновременного применения с ципрофлоксацином (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Препараты, удлиняющие интервал Q–T. Ципринол, как и другие фторхинолоны, следует назначать с сторожностью пациентам, получающим препараты, которые удлиняют интервал Q–T (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотики) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Метоклопрамид. Метоклопрамид ускоряет всасывание ципрофлоксацина, в результате чего достижение Сmax в плазме происходит быстрее. Не отмечено влияния на биодоступность ципрофлоксацина.
Омепразол. Одновременное применение ципрофлоксацина и лекарственных средств, содержащих омепразол, приводит к незначительному снижению Cmax и уменьшению AUC ципрофлоксацина.
Лидокаин. Сообщалось что одновременное применение ципрофлоксацина, умеренного ингибитора изоферментов цитохрома Р450 1А2, и лекарственных средств, содержащих лидокаин, снижает клиренс введенного в/в лидокаина на 22%. Несмотря на нормальную переносимость лечения лидокаином, возможно взаимодействие с ципрофлоксацином, которое ассоциируется с побочными реакциями и может развиться при одновременном применении указанных препаратов.
Силденафил. Cmax повысилась и AUC силденафила увеличилась примерно в 2 раза после перорального применения 50 мг силденафила и сопутствующего назначения 500 мг ципрофлоксацина. Поэтому следует соблюдать осторожность при одновременном назначении препарата Ципринол с силденафилом и учитывать соотношение риск/польза.
Пероральные сахароснижающие лекарственные средства. При одновременном назначении препарата Ципринол и пероральных противодиабетических препаратов, особенно сульфонилмочевины (например глибенкламид, глимепирид), сообщалось о гипогликемии, связанной, вероятно, с потенцированием ципрофлоксацином действия пероральных противодиабетических лекарственных средств (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Дулоксетин. Одновременное применение дулоксетина с сильными ингибиторами CYP 1A2, такими как флувоксамин, может привести к увеличению AUC и повышению Cmax дулоксетина. Несмотря на отсутствие клинических данных о возможном взаимодействии с ципрофлоксацином, можно ожидать похожих эффектов при одновременном применении указанных препаратов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
НПВП. Исследования на животных показали, что комбинация очень высоких доз хинолонов (ингибиторов гиразы) и определенных НПВП (за исключением ацетилсалициловой кислоты) может провоцировать судороги.
Циклоспорин. Было определено транзиторное повышение креатинина в плазме крови при одновременном назначении ципрофлоксацина и лекарственных средств, содержащих циклоспорин. Поэтому необходим частый (2 раза в неделю) контроль концентрации креатинина в плазме крови у таких пациентов.
Передозировка
сообщалось, что передозировка вследствие приема 12 г препарата приводила к симптомам умеренной токсичности. Острая передозировка дозой 16 г приводила к развитию ОПН.
Симптомы передозировки включали головокружение, тремор, головную боль, усталость, судороги, галлюцинации, спутанность сознания, абдоминальный дискомфорт, почечную и печеночную недостаточность, а также кристаллурию и гематурию. Сообщалось также о обратимой почечной токсичности. Кроме обычных неотложных мер и симптоматического лечения, которые проводят при передозировке, рекомендуется проводить мониторинг ЭКГ в связи с возможностью пролонгации интервала Q–T. Мониторинг функции почек, в том числе определение рН мочи и при необходимости повышения ее кислотности, необходимо проводить для предупреждения явлений кристаллурии. Пациенты должны получать достаточное количество жидкости и принимать антациды, содержащие магний и кальций, которые снижают абсорбцию ципрофлоксацина.
С помощью гемодиализа или перитонеального диализа выводится только небольшое количество ципрофлоксацина (<10%).
Условия хранения
не требуются специальные условия хранения.