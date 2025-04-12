тяжелые инфекции и/или смешанные инфекции, вызванные грамположительными или анаэробными бактериями. Ципрофлоксацин не применяют в качестве монотерапии для лечения тяжелых инфекций и инфекций, вызванных грамположительными или анаэробными бактериями.

Для лечения тяжелых инфекций, инфекций, вызванных стафилококками или анаэробными бактериями, ципрофлоксацин следует применять в комбинации с соответствующими антибактериальными лекарственными средствами.

Стрептококковые инфекции (включая Streptococcus pneumoniae). Ципрофлоксацин не рекомендован для лечения стрептококковых инфекций ввиду недостаточной эффективности.

Инфекции мочевого тракта. Орхоэпидидимит и воспалительные заболевания органов малого таза могут быть вызваны фторхинолонрезистентными Neisseria gonorrhoeae. Ципрофлоксацин следует назначать одновременно с другими соответствующими антибактериальными препаратами, за исключением клинических ситуаций, когда исключено наличие ципрофлоксацинрезистентных штаммов Neisseria gonorrhoeae. Если через 3 дня не наступает клиническое улучшение, терапию следует пересмотреть.

Интраабдоминальные инфекции. Данные об эффективности ципрофлоксацина при лечении постоперационных интраабдоминальных инфекций ограничены.

Диарея путешественников. При выборе препарата следует учитывать информацию о резистентности к ципрофлоксацину возбудителей в странах, которые посетил пациент.

Инфекции костей и суставов. Ципрофлоксацин следует применять в комбинации с другими антимикробными лекарственными средствами в зависимости от результатов микробиологического исследования.

Легочная форма сибирской язвы. Применение у человека основывается на данных определения чувствительности in vitro, опытов на животных и ограниченных данных, полученных при применении у человека. Врач должен действовать в соответствии с национальными и/или международными протоколами лечения сибирской язвы.

Антибиотикассоциированная диарея, вызванная Clostridium difficile. Известно о случаях антибиотикассоциированной диареи, вызванной Clostridium difficile, которая может варьировать по тяжести от легкой диареи до летального колита, при применении практически всех антибактериальных препаратов, в том числе и Ципринола. Лечение антибактериальными препаратами вызывает изменение нормальной флоры толстого кишечника, что, в свою очередь, приводит к чрезмерному росту Clostridium difficile.

Clostridium difficile вырабатывает токсины А и В, которые способствуют развитию антибиотикассоциированной диареи. Clostridium difficile производит большое количество токсина, вызывает повышение уровня заболеваемости и смертности из-за возможной устойчивости возбудителя к антимикробной терапии и необходимости проведения колэктомии. Нужно помнить о возможности возникновения антибиотикассоциированной диареи, вызванной Clostridium difficile, у всех пациентов с диареей после применения антибиотиков. Необходим тщательный сбор медикаментозного анамнеза, поскольку развитие антибиотикассоциированной диареи, вызванной Clostridium difficile, возможено в течение 2 мес после введения антибактериальных препаратов. Если диагноз антибиотикассоциированной диареи, вызванной Clostridium difficile, рассматривается или уже подтвержден, применение антибиотиков, которые не действуют на Clostridium difficile, возможно, необходимо будет прекратить. В зависимости от клинических данных следует проводить коррекцию водно-электролитного баланса, рассмотреть необходимость дополнительного введения белковых препаратов, применить антибактериальные лекарственные средства, к которым чувствительна Clostridium difficile. Также может возникнуть необходимость в хирургическом вмешательстве.

Дети. Применение ципрофлоксацина у детей нужно проводить в соответствии с действующими официальными рекомендациями. Лечение с применением ципрофлоксацина осуществляет только врач с опытом ведения детей, больных кистозным фиброзом и/или тяжелыми инфекциями.

Лечение ципрофлоксацином детей следует начинать только после тщательной оценки соотношения польза/риск-за возможного риска побочных реакций, связанных с суставами и/или окружающими тканями.

Осложненные инфекции мочевого тракта и пиелонефрит. Следует рассмотреть возможность лечения инфекций мочевого тракта с применением ципрофлоксацина, когда другое лечение невозможно. Терапия должна основываться на результатах микробиологического исследования.

Другие специфические тяжелые инфекции. Применение ципрофлоксацина может быть оправдано результатами микробиологического исследования в случае других инфекций согласно официальным рекомендациям или после тщательной оценки соотношения пользы/риска, когда другое лечение применить нельзя или когда общепринятая терапия оказалась неэффективной.

Применение ципрофлоксацина в случае специфических тяжелых инфекций, кроме упомянутых выше, не оценивалось в ходе клинических исследований, а клинический опыт ограничен. К лечению пациентов с такими инфекциями рекомендуется подходить с осторожностью.

Повышенная чувствительность к препарату. В некоторых случаях гиперчувствительность и аллергические реакции могут наблюдаться уже после первого приема ципрофлоксацина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), о чем следует немедленно сообщить врачу.

В редких случаях анафилактические/анафилактоидные реакции могут прогрессировать до состояния шока, угрожающего жизни пациента. В некоторых случаях они наблюдаются уже после первого приема ципрофлоксацина. В таком случае прием препарата необходимо приостановить и немедленно провести медикаментозное лечение (терапию анафилактического шока).

Костно-мышечная система. В общем ципрофлоксацин нельзя применять у пациентов с заболеваниями сухожилий/нарушениями, связанными с применением хинолонов в анамнезе. Несмотря на это, в редких случаях после микробиологического исследования возбудителя и оценки соотношения польза/риск этим пациентам можно назначать ципрофлоксацин для лечения отдельных тяжелых инфекционных процессов, а именно в случае неэффективности стандартной терапии или бактериальной резистентности, когда результаты микробиологических исследований оправдывают применение ципрофлоксацина. При применении ципрофлоксацина могут возникнуть тендинит, воспаление или разрыв сухожилия (особенно ахиллова сухожилия), иногда двусторонний, и вероятнее всего в первые 48 ч лечения, но возможны даже в течение нескольких месяцев после отмены препарата. Риск тендинопатии могут быть повышенным у пожилых пациентов или у больных, которые одновременно принимают кортикостероиды (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При возникновении каких-либо признаков тендинита (таких как болезненный отек, воспаление) применение ципрофлоксацина необходимо прекратить. Пораженной конечности следует обеспечить покой.

Ципрофлоксацин применяют с осторожностью у пациентов с миастенией гравис (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Фоточувствительность. Доказано, что ципрофлоксацин вызывает фотосенсибилизацию. Пациентам, принимающим ципрофлоксацин, рекомендуется при лечении избегать прямого солнечного света или УФ-излучения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

ЦНС. Хинолоны вызывают судороги или снижают порог судорожной готовности. Ципрофлоксацин применяют с осторожностью у пациентов с расстройствами ЦНС, которые могут иметь склонность к судорогам или эпилептическому статусу. При возникновении судорог прием ципрофлоксацина прекращают (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Даже после первого приема ципрофлоксацина могут возникнуть психотические реакции. В редких случаях депрессия или психоз могут прогрессировать до суицидальных мыслей и поступков, таких как самоубийство или его попытка. В этих случаях прием ципрофлоксацина прекращают и принимают меры, необходимые в данной клинической ситуации.

Относительно пациентов, принимавших ципрофлоксацин, сообщалось о случаях полинейропатии (на основе неврологических симптомов, таких как боль, жжение, сенсорные расстройства или мышечная слабость, отдельно или в комбинации). Прием ципрофлоксацина следует прекратить пациентам, имеющим симптомы нейропатии, в частности боль, жжение, неприятные ощущения, онемение и/или слабость, с целью предупреждения развития необратимых состояний (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Нарушения со стороны сердца. Применение ципрофлоксацина связывают со случаями удлинения интервала Q–T (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Поскольку женщины по сравнению с мужчинами, как правило, имеют более длительный интервал Q–T, они могут быть более чувствительными к лекарственным средствам, которые приводят к удлинению интервала Q–T. Пациенты пожилого возраста могут также быть более чувствительными к воздействию лекарственных средств на продолжительность интервала Q–T. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном назначении препарата Ципринол и лекарственных средств, которые могут приводить к удлинению интервала Q–T (таких как антиаритмические лекарственные средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотики) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), при применении у пациентов с факторами риска удлинения интервала Q–T или развития двунаправленной желудочковой веретенообразной тахикардии (например врожденный синдром удлиненного Q–T, некорригированные электролитные расстройства, такие как гипокалиемия или гипомагниемия, и сердечные заболевания, в частности сердечная недостаточность, инфаркт миокарда или брадикардия).

ЖКТ. В случае возникновения в течение или после лечения тяжелой и устойчивой диареи (даже через несколько недель после терапии) об этом следует сообщить врачу, поскольку этот симптом может маскировать тяжелое желудочно-кишечное заболевание (например псевдомембранозный колит, который может иметь летальный исход), которое требует немедленного лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В таких случаях прием ципрофлоксацина необходимо прекратить и начать применение соответствующей терапии (например ванкомицина внутрь 250 мг 4 раза в сутки). Лекарственные средства, которые подавляют перистальтику, противопоказаны.

Почки и мочевыделительная система. Сообщалось о кристаллурии, связанной с применением ципрофлоксацина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациенты, принимающие ципрофлоксацин, должны получать достаточное количество жидкости и избегать чрезмерной щелочности мочи. Пациентам с нарушенной функцией почек следует корригировать дозу ципрофлаксацина с целью предотвращения возникновения побочных реакций, связанных с накоплением ципрофлоксацина.

Гепатобилиарная система. При приеме ципрофлоксацина сообщалось о случаях развития некроза печени и печеночной недостаточности с угрозой для жизни пациента (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае появления каких-либо признаков и симптомов заболевания печени (таких как анорексия, желтуха, темная моча, зуд или напряженность передней брюшной стенки) лечение следует прекратить. Также может отмечаться временное повышение уровня трансаминаз, ЩФ, развитие холестатической желтухи, особенно у пациентов с предыдущим повреждением печени, которые получали ципрофлоксацин (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. При приеме ципрофлоксацина сообщалось о гемолитических реакциях у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Следует избегать применения ципрофлоксацина у этих пациентов, за исключением случаев, когда потенциальная польза превышает потенциальный риск. В таком случае следует наблюдать за возможными появлениями гемолиза.

Резистентность. Во время или после курса лечения ципрофлоксацином резистентные бактерии могут быть выделены, с или без клинически определенной суперинфекции. Может существовать определенный риск выделения ципрофлоксацинрезистентных бактерий во время длительных курсов лечения и при терапии внутрибольничных инфекций и/или инфекций, вызванных видами Staphylococcus и Pseudomonas.

Цитохром Р450. Ципрофлоксацин умеренно подавляет CYP 1A2 и поэтому может вызвать повышение концентрации в плазме крови одновременно назначенных препаратов, которые также метаболизируются этим ферментом (например теофиллин, метилксантин, кофеин, дулоксетин, клозапин, оланзапин, ропинирол, тизанидин). Одновременное назначение ципрофлоксацина и тизанидина противопоказано. Повышение концентраций в плазме крови, которое ассоциируется со специфическими для лекарственных средств побочными реакциями, определяется угнетением их метаболического клиренса ципрофлоксацином. Пациентов, принимающих эти препараты одновременно с ципрофлоксацином, следует внимательно наблюдать на предмет возможного возникновения клинических признаков передозировки. Также может возникнуть необходимость в определении сывороточных концентраций (например теофиллина) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Метотрексат. Одновременное назначение ципрофлоксацина и метотрексата не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Влияние на результаты лабораторных анализов. Ципрофлоксацин in vitro может влиять на результаты посева на Mycobacterium spp. путем угнетения роста культуры микобактерий, что может привести к ложноотрицательным результатам анализа посева у пациентов, принимающих ципрофлоксацин.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Данные по применению ципрофлоксацина у беременных демонстрируют отсутствие развития мальформаций или фето-/неонатальной токсичности. Нельзя исключить вероятность того, что препарат может быть вредным для суставных хрящей новорожденных/плода. Поэтому в период беременности лучше избегать приема ципрофлоксацина.

Период кормления грудью. Ципрофлоксацин проникает в грудное молоко. Из-за потенциального риска повреждения суставных хрящей у новорожденных ципрофлоксацин не следует применять во время кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Фторхинолоны, к которым относится ципрофлоксацин, могут влиять на способность пациента управлять автомобилем и работать с механизмами ввиду реакций со стороны ЦНС (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поэтому способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами может быть нарушена.