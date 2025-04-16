Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
216,02
Экономия при брони: -15,04 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
272,87
Экономия при брони: -15,66 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
271,58
Экономия при брони: -10,14 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
273,19
Экономия при брони: -15,29 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
229,31
Экономия при брони: -12,06 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
267,04
Экономия при брони: -15,30 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
422,20
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
287,13
Экономия при брони: -33,61 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
263,20
Экономия при брони: -0,90 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
279,80
Экономия при брони: -17,50 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
292,44
Экономия при брони: -33,84 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
272,34
Экономия при брони: -27,96 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
225,61
Экономия при брони: -8,32 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
277,23
Экономия при брони: -17,51 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto