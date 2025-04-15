Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
271,40 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
257,59
Экономия при брони: -26,59 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
272,43
Экономия при брони: -13,40 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
270,96
Экономия при брони: -12,31 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
264,77
Экономия при брони: -33,77 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
259,33
Экономия при брони: -15,33 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
264,30
Экономия при брони: -4,50 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
217,66
Экономия при брони: -7,28 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
272,21
Экономия при брони: -9,10 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
286,09
Экономия при брони: -30,15 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
266,33
Экономия при брони: -24,95 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
273,64
Экономия при брони: -21,47 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
271,40 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,30 грн