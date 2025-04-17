Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
216,89
Экономия при брони: -9,78 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
273,33
Экономия при брони: -24,87 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
413,64
Экономия при брони: -20,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
261,80
Экономия при брони: -0,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
273,53
Экономия при брони: -31,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
262,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
266,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
261,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
146,36
Экономия при брони: -8,60 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
272,73
Экономия при брони: -24,27 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
421,78
Экономия при брони: -24,77 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
270,71
Экономия при брони: -21,95 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
222,71
Экономия при брони: -8,50 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
272,40
Экономия при брони: -21,92 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
415,88
Экономия при брони: -17,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
274,03
Экономия при брони: -23,55 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
262,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
420,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
274,22
Экономия при брони: -23,33 грн