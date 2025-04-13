Киев (адрес не указан)
Доступно в 863 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
220,20 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
268,90
Экономия при брони: -7,40 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
265,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
294,50 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
422,40 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
220,41
Экономия при брони: -25,71 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
335,14
Экономия при брони: -39,09 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
456,12
Экономия при брони: -53,21 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
220,20 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
273,69
Экономия при брони: -13,07 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
265,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
294,50 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
422,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
288,98
Экономия при брони: -33,71 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
230,61
Экономия при брони: -13,59 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
278,40
Экономия при брони: -18,04 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
265,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
294,50 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
422,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
220,20 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
272,00
Экономия при брони: -10,50 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
265,50 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
294,50 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
422,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto