Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
266,80
Экономия при брони: -3,70 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
276,67
Экономия при брони: -23,75 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
267,33
Экономия при брони: -39,33 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
294,30
Экономия при брони: -14,15 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
276,64
Экономия при брони: -22,00 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
270,72
Экономия при брони: -18,26 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
268,19
Экономия при брони: -14,96 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
423,63
Экономия при брони: -23,64 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
279,81
Экономия при брони: -27,35 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
279,80
Экономия при брони: -16,70 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
81,97
Экономия при брони: -3,86 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
268,36
Экономия при брони: -15,90 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
267,64
Экономия при брони: -17,38 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
265,56
Экономия при брони: -11,83 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
166,14
Экономия при брони: -9,32 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
278,18
Экономия при брони: -27,92 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
429,02
Экономия при брони: -24,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
182,47
Экономия при брони: -8,34 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
232,42
Экономия при брони: -13,12 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
275,27
Экономия при брони: -25,01 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
219,10 грн
Ципринол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
KRKA d.d. Novo Mesto
264,80
Экономия при брони: -1,70 грн
Ципринол® концентрат для раствора для инфузий 100 мг ампула 10 мл №5
KRKA d.d. Novo Mesto
264,20 грн
Ципринол® раствор для инфузий 200 мг флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,00 грн