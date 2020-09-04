мазь нельзя наносить на поврежденную кожу. Чтобы избежать сильного раздражения, требуется следить, чтобы мазь не попала в глаза или на слизистую оболочку.

На место нанесения мази нельзя накладывать повязку, можно его только слегка прикрыть.

Мазь содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (в том числе контактный дерматит).

Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано применять в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.