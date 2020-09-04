Випросал В® (Viprosal B®) (11284) - инструкция по применению ATC-классификация
Випросал В инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Основным действующим веществом мази Випросал В является яд гадюки обыкновенной (Venenum viperae berus), который содержит фосфолипазу, ФДЭ, гиалуронидазу и другие активные вещества. Яд гадюки содержит также пептиды специфического действия, являющиеся причиной гемолиза, которые увеличивают проницаемость капилляров, влияют на свертываемость крови. При местном применении яд гадюки оказывает раздражающее и обезболивающее действие.
Другие действующие вещества мази Випросал В, которые раздражают чувствительные нервные окончания, оказывают местнораздражающее и обезболивающее действие. Кроме обезболивающего действия камфоры, салициловая кислота и терпентинное масло имеют также антисептическое влияние, а салициловая кислота — кератолитическое действие.
Фармакокинетика. Мазь быстро всасывается и через несколько минут возникает жжение, легкая гиперемия кожи и ощущение теплоты. Обезболивающее действие наступает через 20–30 мин и продолжается 1,5–2 ч.
Показания Випросал В
обезболивающее средство для наружного применения при боли в суставах и мышцах.
Применение Випросал В
для наружного применения. Мазь наносят на болезненный участок в небольшом количестве 5–10 г (1–2 чайные ложки) и втирают ее в кожу в зависимости от интенсивности боли 1–2 раза в сутки до исчезновения болевого синдрома. Продолжительность курса лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания.
Пациенты пожилого возраста. Данные о том, что лица пожилого возраста требуют иного дозирования, отсутствуют.
Дети. Опыт применения у детей отсутствует, поэтому применение у этой категории пациентов не рекомендуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту мази, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП; БА; коклюш; склонность к бронхоспазму; склонность к судорогам; язвы и другие кожные заболевания; острый туберкулез легких; нарушения мозгового и коронарного кровообращения; склонность к возникновению ангиоспазмов; тяжелые нарушения функции почек или печени; лихорадка; общая утомляемость.
Побочные эффекты
при повышенной чувствительности кожи к компонентам мази при применении могут возникать зуд, отек или крапивница. Также могут возникать аллергические реакции, включая контактный дерматит, высыпания, покраснение, жжение; головная боль, головокружение; возможно возникновение судорог, вызванных камфорой.
В этом случае рекомендуется прекратить лечение и смыть мазь с кожи. Указанные симптомы проходят после прекращения лечения.
Особые указания
мазь нельзя наносить на поврежденную кожу. Чтобы избежать сильного раздражения, требуется следить, чтобы мазь не попала в глаза или на слизистую оболочку.
На место нанесения мази нельзя накладывать повязку, можно его только слегка прикрыть.
Мазь содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местные кожные реакции (в том числе контактный дерматит).
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано применять в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
не изучали. Хотя достаточно контролируемых испытаний взаимодействия не проводили, не исключено, что чрезмерное использование салицилатов для местного применения может увеличить эффект антикоагулянтов кумариновых и антитромбоцитарных препаратов. Пациентам, получающим кумариновые антикоагулянты и антитромбоцитарные препараты, включая ацетилсалициловую кислоту, необходимо проявлять осторожность.
Передозировка
при попадании на слизистую оболочку и применении в слишком большом количестве мазь вызывает сильное раздражение.
Неправильное применение. Случайное проглатывание мази может вызвать гастроинтестинальные симптомы, такие как рвота и диарея. Лечение симптоматическое.
При случайном проглатывании больших количеств мази могут проявляться симптомы острого отравления, такие как тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, головокружение, ощущение жара/покраснение, судороги, респираторная депрессия и кома.
Наблюдение и лечение пациентов с тяжелыми гастроинтестинальными или неврологическими симптомами отравления симптоматическое. Нельзя вызывать рвоту.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте. Не хранить в холодильнике и морозильной камере.