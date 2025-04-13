Випросал В® (Viprosal B®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
481,18
Экономия при брони: -29,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
462,87
Экономия при брони: -29,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
507,82
Экономия при брони: -33,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
375,80
Экономия при брони: -55,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
500,45
Экономия при брони: -31,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
5.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
5.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
373,90
Экономия при брони: -53,60 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Зубенко Владислава, 25-А
6.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
6.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
490,19
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Аэрокосмический, 32/304
6.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
478,14
Экономия при брони: -26,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks