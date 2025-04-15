Випросал В® (Viprosal B®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Grindeks
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
318,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Grindeks
511,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
443,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
362,40
Экономия при брони: -42,10 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
486,00
Экономия при брони: -53,20 грн
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Grindeks
559,10
Экономия при брони: -61,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
483,26
Экономия при брони: -33,02 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
443,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
515,80
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
443,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
465,27
Экономия при брони: -37,29 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
443,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
443,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
515,00
Экономия при брони: -82,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
318,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
443,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
438,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
448,50
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
453,28
Экономия при брони: -39,91 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks