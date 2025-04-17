Випросал В® (Viprosal B®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
503,50
Экономия при брони: -68,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
435,50
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
469,99
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
478,04
Экономия при брони: -28,88 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
462,61
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
462,21
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
508,20
Экономия при брони: -73,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Летная, 19
2.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
465,13
Экономия при брони: -43,68 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
506,20
Экономия при брони: -71,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
452,14
Экономия при брони: -25,47 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
477,02
Экономия при брони: -34,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
466,69
Экономия при брони: -18,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Grindeks
Подорожник
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks