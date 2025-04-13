Випросал В® (Viprosal B®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Grindeks
642,10
Экономия при брони: -137,93 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
412,00
Экономия при брони: -88,48 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
528,20
Экономия при брони: -113,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Grindeks
642,10
Экономия при брони: -137,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
437,51
Экономия при брони: -93,98 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
566,60
Экономия при брони: -121,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
477,20
Экономия при брони: -23,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
478,01
Экономия при брони: -18,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
363,65
Экономия при брони: -10,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks