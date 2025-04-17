Випросал В® (Viprosal B®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
503,70
Экономия при брони: -67,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
512,40
Экономия при брони: -76,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
503,70
Экономия при брони: -67,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
421,07
Экономия при брони: -15,18 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
313,00
Экономия при брони: -15,65 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
424,00
Экономия при брони: -21,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
513,40
Экономия при брони: -77,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
492,30
Экономия при брони: -56,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
479,74
Экономия при брони: -40,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
485,48
Экономия при брони: -47,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
374,60
Экономия при брони: -55,70 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
503,70
Экономия при брони: -67,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
3.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
425,06
Экономия при брони: -24,14 грн