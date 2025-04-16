Випросал В® (Viprosal B®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
515,20
Экономия при брони: -82,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
471,66
Экономия при брони: -25,01 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
447,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
459,07
Экономия при брони: -25,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
518,70
Экономия при брони: -86,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
430,21
Экономия при брони: -34,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
452,10
Экономия при брони: -20,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
447,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
438,50
Экономия при брони: -5,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Grindeks
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
447,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
473,74
Экономия при брони: -37,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
462,51
Экономия при брони: -44,71 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
447,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Grindeks
495,80
Экономия при брони: -63,20 грн
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Grindeks
554,70
Экономия при брони: -59,40 грн