в острый период заболевания детям в возрасте от 1 года до 12 лет — по 1 таблетке каждые 2 ч (но не более 8 таблеток в сутки) до клинического улучшения, затем — по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым в острый период заболевания — по 1 таблетке каждый час (не более 12 таблеток в сутки) до клинического улучшения, затем — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.

Длительность лечения — 7–10 дней (до полного исчезновения симптомов).

Для профилактики ОРВИ детям в возрасте от 1 года до 12 лет — по 1 таблетке 3 раза в сутки; детям старше 12 лет и взрослым — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.

Длительность применения после контакта с больными с ОРВИ или гриппом — 1 нед.

Таблетки принимают за 30 мин до или через 30 мин после еды, медленно рассасывая их во рту. Детям в возрасте до 3 лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве воды (например в чайной ложке).