Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)
Инфлюцид таблетки инструкция по применению
Состав
Aconitum Trit. D3 - 25 мг
Gelsemium Trit. D3 - 25 мг
Ipecacuanha Trit. D3 - 25 мг
Phosphorus Trit. D5 - 25 мг
Bryonia Trit. D2 - 25 мг
Eupatorium perfoliatum Trit. D1 - 25 мг
Фармакологические свойства
Инфлюцид содержит 6 активных компонентов, наиболее приемлемых для лечения острых простудных заболеваний верхних дыхательных путей и гриппа. Средство быстро купирует типичные признаки острой инфекции дыхательных путей, такие как лихорадка, головная боль, болезненность мышц, а также ринит, фарингит. Препарат усиливает естественную защиту организма и способствует быстрому выздоровлению и восстановлению организма после перенесенного заболевания, таким образом уменьшая или предотвращая развитие признаков истощения (астенический синдром). Применение препарата при первых проявлениях заболевания или сразу после контакта с заболевшими людьми способствует предотвращению развития заболевания.
Показания Инфлюцид таблетки
профилактика и лечение гриппоподобных инфекций, сопровождающихся лихорадкой, и других острых респираторных вирусных инфекций, поддерживающее лечение гриппа.
Применение Инфлюцид таблетки
в острый период заболевания детям в возрасте от 1 года до 12 лет — по 1 таблетке каждые 2 ч (но не более 8 таблеток в сутки) до клинического улучшения, затем — по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым в острый период заболевания — по 1 таблетке каждый час (не более 12 таблеток в сутки) до клинического улучшения, затем — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.
Длительность лечения — 7–10 дней (до полного исчезновения симптомов).
Для профилактики ОРВИ детям в возрасте от 1 года до 12 лет — по 1 таблетке 3 раза в сутки; детям старше 12 лет и взрослым — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.
Длительность применения после контакта с больными с ОРВИ или гриппом — 1 нед.
Таблетки принимают за 30 мин до или через 30 мин после еды, медленно рассасывая их во рту. Детям в возрасте до 3 лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве воды (например в чайной ложке).
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
в очень редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая высыпания на коже, желудочно-кишечные нарушения, включая тошноту, рвоту или диарею.
При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
при применении гомеопатических средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
При сохранении высокой температуры тела или ее повышении до 39 °С и выше, сохранении или неясности симптоматики, а также появлении новых симптомов следует проконсультироваться с врачом, так как может идти речь о заболеваниях, требующих медицинской помощи.
Предостережение для пациентов с глютеновой болезнью: Инфлюцид в форме таблеток содержит пшеничный крахмал
Препарат Инфлюцид, таблетки, содержит лактозу, поэтому пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не должны применять препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат в период беременности и кормления грудью можно применять только после тщательной оценки врачом соотношения пользы для матери/риска для плода (ребенка).
Дети. Препарат Инфлюцид в форме таблеток азначают детям в возрасте старше 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
не установлены.
Передозировка
в случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.