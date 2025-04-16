Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
299,74
Экономия при брони: -18,53 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
303,78
Экономия при брони: -28,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
153,90
Экономия при брони: -14,95 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
303,98
Экономия при брони: -27,85 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
294,60
Экономия при брони: -28,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
140,95
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -47,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
304,13
Экономия при брони: -23,79 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
306,12
Экономия при брони: -31,32 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
299,03
Экономия при брони: -33,52 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -47,00 грн