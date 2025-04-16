Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,30
Экономия при брони: -49,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
304,13
Экономия при брони: -22,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
282,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
289,94
Экономия при брони: -17,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
302,10
Экономия при брони: -26,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
290,85
Экономия при брони: -18,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
290,32
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,30
Экономия при брони: -49,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
300,73
Экономия при брони: -27,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
289,51
Экономия при брони: -17,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,30
Экономия при брони: -49,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
305,69
Экономия при брони: -33,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
302,38
Экономия при брони: -30,28 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -48,20 грн