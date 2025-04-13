Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 367 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
285,78
Экономия при брони: -10,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
305,43
Экономия при брони: -23,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,30
Экономия при брони: -35,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
154,02
Экономия при брони: -14,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG