Киев
Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)

Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,50
Экономия при брони: -46,20 грн
280,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
268,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,36
Экономия при брони: -9,79 грн
316,57 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
267,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,30
Экономия при брони: -46,00 грн
280,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -44,60 грн
280,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
304,85
Экономия при брони: -24,51 грн
280,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -44,60 грн
280,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
256,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
302,13
Экономия при брони: -26,00 грн
276,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
253,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,50
Экономия при брони: -46,20 грн
280,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
249,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
298,97
Экономия при брони: -34,77 грн
264,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -44,60 грн
280,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
254,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
287,65
Экономия при брони: -13,43 грн
274,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
240,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
293,75
Экономия при брони: -29,55 грн
264,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
269,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное