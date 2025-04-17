Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,50
Экономия при брони: -46,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,36
Экономия при брони: -9,79 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,30
Экономия при брони: -46,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -44,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
304,85
Экономия при брони: -24,51 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -44,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
302,13
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,50
Экономия при брони: -46,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
298,97
Экономия при брони: -34,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -44,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
287,65
Экономия при брони: -13,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
293,75
Экономия при брони: -29,55 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG