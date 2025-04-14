Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
309,49
Экономия при брони: -31,57 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
309,72
Экономия при брони: -20,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
309,58
Экономия при брони: -24,79 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека бам
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -45,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -45,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
302,76
Экономия при брони: -28,31 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
308,85
Экономия при брони: -22,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -45,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
285,85
Экономия при брони: -11,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
305,95
Экономия при брони: -19,24 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
303,24
Экономия при брони: -16,49 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
297,21
Экономия при брони: -23,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
291,51
Экономия при брони: -16,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
295,47
Экономия при брони: -19,03 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG