Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
289,03
Экономия при брони: -15,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
322,90
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
306,52
Экономия при брони: -25,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
162,45
Экономия при брони: -20,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -40,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
302,33
Экономия при брони: -37,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
309,08
Экономия при брони: -37,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -40,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
299,43
Экономия при брони: -25,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
301,33
Экономия при брони: -27,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
163,25
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
309,43
Экономия при брони: -36,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
300,09
Экономия при брони: -26,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -40,30 грн