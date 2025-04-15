Инфлюцид таблетки (Influcid tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
292,73
Экономия при брони: -18,39 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
162,45
Экономия при брони: -22,75 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,30
Экономия при брони: -46,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
326,50
Экономия при брони: -47,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
306,99
Экономия при брони: -17,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
305,05
Экономия при брони: -17,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG
324,90
Экономия при брони: -45,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Инфлюцид таблетки блистер №40
Alpen Pharma AG