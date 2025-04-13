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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Корикс флора (Korix flora)
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від
261,19
грн
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Характеристики
Виробник
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
261,19
грн
В 32 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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