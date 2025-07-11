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Корикс флора (Korix flora)
Корикс флора (Korix flora)
Одеса
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
384.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
471,87
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 2
384.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
465,09
Економія при броні:
-0,19 грн
464,90
грн
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Перша
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
407.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
439,83
грн
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Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергія, 13
408.1 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
441,99
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
409.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
469,53
Економія при броні:
-5,00 грн
464,53
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 105
409.7 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
442,51
Економія при броні:
-6,91 грн
435,60
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 33
410.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
471,59
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 31
410.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
436,76
Економія при броні:
-0,79 грн
435,97
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
410.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
528,13
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 2-Б
428.8 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
330,41
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
429.3 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
437,47
Економія при броні:
-1,78 грн
435,69
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
556.0 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
365,80
грн
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Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рівне, вул. Медична, 7
561.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
366,10
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
563.9 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
378,50
грн
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Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Олеся Олександра, 13
564.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
403,90
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
564.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
567.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
363,10
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
567.3 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
578.7 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
391,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Степанська, 37
580.3 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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