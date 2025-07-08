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Корикс флора (Korix flora)
Корикс флора (Korix flora)
Київ
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
290.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
391,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Степанська, 37
291.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
300.7 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
378,50
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Медична, 7
301.1 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
366,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
303.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
365,80
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
303.8 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Рівне, вул. Олеся Олександра, 13
304.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
403,90
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
306.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
363,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
306.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Підгайці, вул. Хрещата, 2-А
363.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Соборності, 32
365.8 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Липинського, 11
365.9 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Кравчука, 17
366.0 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 3
368.1 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рожище, вул. Незалежності, 11
373.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 2
395.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
473,37
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
395.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
470,19
Економія при броні:
-2,94 грн
467,25
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 31
409.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
436,39
грн
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Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
409.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
469,15
Економія при броні:
-1,30 грн
467,85
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
409.8 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
534,72
грн
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