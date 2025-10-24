Київ
Корикс флора (Korix flora)
Корикс флора (Korix flora)
Чернігів
(адресу не вказано)
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
343.8 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Степанська, 37
344.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
363.1 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
378,50
грн
Забронювати
Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Медична, 7
364.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
366,10
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
366.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Олеся Олександра, 13
367.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
403,90
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
368.3 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
368.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
368.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
363,10
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
369.9 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Підгайці, вул. Хрещата, 2-А
420.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Соборності, 32
421.7 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Липинського, 11
421.9 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рожище, вул. Незалежності, 11
424.1 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 3
424.3 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
Забронювати
