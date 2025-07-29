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Корикс флора (Korix flora)
Корикс флора (Korix flora)
Дніпро
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, пров. Карамзіна, 2
642.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
466,50
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
642.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
467,86
грн
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Перша
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-Б
665.8 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
443,24
грн
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Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
666.3 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
473,89
Економія при броні:
-6,45 грн
467,44
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 31
666.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
441,73
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 105
666.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
439,23
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
666.7 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
534,87
Економія при броні:
-9,70 грн
525,17
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
667.9 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
391,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Степанська, 37
669.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
670.3 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
365,80
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Медична, 7
670.4 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
366,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
671.0 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
378,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
673.5 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Рівне, вул. Олеся Олександра, 13
673.9 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
403,90
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
676.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
363,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 3
676.2 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Підгайці, вул. Хрещата, 2-А
733.7 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Липинського, 11
736.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, просп. Соборності, 32
736.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 3
738.6 км
Корикс Флора капсули капсули №20
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
423,00
грн
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