бетаїн — активний інгредієнт дієтичної добавки Беталев — в основному функціонує як осмоліт і донор метильної групи. Завдяки тому, що бетаїн містить у своїй молекулярній структурі N+ і COO−, він допомагає підтримувати внутрішньоклітинний осмотичний тиск.

Бетаїн посилює транспорт жирних кислот і окислення жирних кислот, при цьому знижуючи синтез жирних кислот, тим самим запобігаючи накопиченню тригліцеридів і холестерину в печінці.

Бетаїн сприяє зменшенню стеатозу, запалення, апоптозу та оксидативного стресу, відновленню вмісту глутатіону та активності антиоксидантних ферментів у печінці.

Найважливішою функцією L-карнітину є роль «човника» у процесі утворення ацетил-КоА із жирних кислот. L-карнітин активізує розпад жирів, стимулює окислення жирних кислот, бере участь у їхньому транспортуванні в мітохондрії, видаленні токсичних недоокислених залишків жирних кислот, зниженні концентрації довголанцюгових жирів, зменшуючи накопичення жиру в тканинах. L-карнітин сприяє зниженню рівня тригліцеридів, загального холестерину, холестерину ЛПНЩ в крові.

L-карнітин володіє анаболічним ефектом — бере участь у синтезі деяких амінокислот, підвищує працездатність, прискорює ріст, регенерацію тканин, сприяє збільшенню м’язової маси та сили м’язів.

Основними біологічно активними речовинами плодів розторопші плямистої є флавонолігнани (1,5-3,0%), відомі під збірною назвою силімарин.

Гепатопротекторний (цитопротекторний) ефект силімарину — здатність захищати клітини печінки від різних несприятливих впливів (токсини, ішемія, радіація, віруси та ін.).

Силімарин здатний вступати в реакції з вільними радикалами, тобто проявляти антиоксидантну активність, а також пригнічувати процеси ліпопероксидації, сприяючи тим самим стабілізації структури клітинної мембрани.

Силімарин має виражену протизапальну дію в тканині печінки.

Силімарин володіє здатністю стимулювати регенераційні процеси у печінці.

В дослідженнях було встановлено, що силімарин здатний знижувати проліферацію зірчастих клітин печінки та трансформацію зірчастих клітин печінки в міофібробласти, а також уповільнювати або піддавати зворотному розвитку фіброз печінки.