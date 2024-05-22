Беталев (Betalev) (565410) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Беталев інструкція із застосування
Характеристика
бетаїн — активний інгредієнт дієтичної добавки Беталев — в основному функціонує як осмоліт і донор метильної групи. Завдяки тому, що бетаїн містить у своїй молекулярній структурі N+ і COO−, він допомагає підтримувати внутрішньоклітинний осмотичний тиск.
Бетаїн посилює транспорт жирних кислот і окислення жирних кислот, при цьому знижуючи синтез жирних кислот, тим самим запобігаючи накопиченню тригліцеридів і холестерину в печінці.
Бетаїн сприяє зменшенню стеатозу, запалення, апоптозу та оксидативного стресу, відновленню вмісту глутатіону та активності антиоксидантних ферментів у печінці.
Найважливішою функцією L-карнітину є роль «човника» у процесі утворення ацетил-КоА із жирних кислот. L-карнітин активізує розпад жирів, стимулює окислення жирних кислот, бере участь у їхньому транспортуванні в мітохондрії, видаленні токсичних недоокислених залишків жирних кислот, зниженні концентрації довголанцюгових жирів, зменшуючи накопичення жиру в тканинах. L-карнітин сприяє зниженню рівня тригліцеридів, загального холестерину, холестерину ЛПНЩ в крові.
L-карнітин володіє анаболічним ефектом — бере участь у синтезі деяких амінокислот, підвищує працездатність, прискорює ріст, регенерацію тканин, сприяє збільшенню м’язової маси та сили м’язів.
Основними біологічно активними речовинами плодів розторопші плямистої є флавонолігнани (1,5-3,0%), відомі під збірною назвою силімарин.
Гепатопротекторний (цитопротекторний) ефект силімарину — здатність захищати клітини печінки від різних несприятливих впливів (токсини, ішемія, радіація, віруси та ін.).
Силімарин здатний вступати в реакції з вільними радикалами, тобто проявляти антиоксидантну активність, а також пригнічувати процеси ліпопероксидації, сприяючи тим самим стабілізації структури клітинної мембрани.
Силімарин має виражену протизапальну дію в тканині печінки.
Силімарин володіє здатністю стимулювати регенераційні процеси у печінці.
В дослідженнях було встановлено, що силімарин здатний знижувати проліферацію зірчастих клітин печінки та трансформацію зірчастих клітин печінки в міофібробласти, а також уповільнювати або піддавати зворотному розвитку фіброз печінки.
Рекомендації з вживання
джерело бетаїну, L-карнітину, силімарину; сприяє нормалізації функціонування печінки та серцево-судинної системи, покращенню білкового метаболізму та зниженню рівня холестерину; підвищує витривалість організму та фізичну працездатність; має детоксикаційні властивості.
Рекомендовано вживати: дорослим по 10 мл 1-2 рази на день, після вживання їжі, запиваючи водою. Тривалість курсу — 2-4 тижні. За рекомендацією лікаря добова кількість та термін вживання може бути змінено. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність та період лактації, діти.
Умови зберігання
зберігати в упаковці виробника за температури від 5–25 °С у захищеному від потрапляння прямих сонячних променів місці. Строк придатності: 24 місяці з дати виробництва. Після відкриття флакон потрібно зберігати в холодильнику. Зберігати у недоступному для дітей місці.