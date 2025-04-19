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Беталев (Betalev)
Беталев (Betalev)
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
109.4 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
542,34
Економія при броні:
-20,96 грн
521,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
560,37
Економія при броні:
-38,99 грн
521,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
116.0 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
556,96
Економія при броні:
-35,58 грн
521,38
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 31-В
186.5 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільшанка, вул. Миру, 36
195.1 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
202.5 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, пл. Базарна, 1
202.6 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
207.2 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
212.6 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 80
212.7 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 22-А
214.4 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 102-Г
214.7 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 111
214.8 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
227.0 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
229.3 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
229.5 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
230.0 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
230.1 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
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