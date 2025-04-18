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Беталев (Betalev)
Беталев (Betalev)
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Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
107.3 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,20
Економія при броні:
-0,10 грн
524,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
123.6 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Економія при броні:
-74,70 грн
449,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
127.9 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
544,17
Економія при броні:
-22,79 грн
521,38
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
130.1 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
542,81
Економія при броні:
-21,43 грн
521,38
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
130.2 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
541,45
Економія при броні:
-20,07 грн
521,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
130.2 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
556,23
Економія при броні:
-34,85 грн
521,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
130.2 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
551,14
Економія при броні:
-29,76 грн
521,38
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
468,00
Економія при броні:
-32,00 грн
436,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
542,24
Економія при броні:
-20,86 грн
521,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
130.5 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 74
130.5 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
553,13
Економія при броні:
-31,75 грн
521,38
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
130.6 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,20
Економія при броні:
-74,50 грн
449,70
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
130.6 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
560,65
Економія при броні:
-25,34 грн
535,31
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
130.6 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
551,77
Економія при броні:
-30,39 грн
521,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
558,85
Економія при броні:
-37,47 грн
521,38
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
132.8 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
132.8 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
542,29
Економія при броні:
-20,91 грн
521,38
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
Беталев розчин флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
541,19
Економія при броні:
-19,81 грн
521,38
грн
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