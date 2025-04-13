Дієтичні добавки — сорбенти

Карбосан блек (Carbosan black)

Карбосан Black капсули №20
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 71,90 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
ІЛАН ФАРМ
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки