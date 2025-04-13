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Дієтичні добавки — сорбенти
Карбосан блек (Carbosan black)
Ціни в містах поряд
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від
71,90
грн
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Характеристики
Виробник
ІЛАН ФАРМ
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
14.1. Дієтичні добавки — сорбенти
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
71,90
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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