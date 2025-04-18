Карбосан блек (Carbosan black)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
2.6 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
130.2 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
185.0 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
190.7 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
192.6 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
403.6 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
404.7 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чайки, вул. Антонова, 2
425.1 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гостомель, шосе Гостомельське, 1
428.9 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
538.4 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
565.5 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
567.3 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Рівне, вул. Червонія Василя, 26
710.9 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 139-А
841.6 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ