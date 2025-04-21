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Карбосан блек (Carbosan black)
Карбосан блек (Carbosan black)
Миколаїв
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
150.0 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
287.5 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покровське, вул. Центральна, 17
340.0 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64-Б
347.0 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
389.1 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:45
Київ, вул. Тальнівська, 3
399.0 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
400.0 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
405.0 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
407.3 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
553.5 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Червонія Василя, 26
585.9 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Капушанська, 150
749.0 км
Карбосан Black капсули №20
ІЛАН ФАРМ
71,90
грн
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