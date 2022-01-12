Алпе® Примадерм Гідроколоїдний (пов’язка) — стерильна, з гіпоалергенного гідроколоїдного матеріалу із зовнішньою прозорою клейкою плівкою (тестування in vitrо показує, що прозора плівка забезпечує бар’єр від вірусів розміром 27 nm (нм) у діаметрі та більше, тоді як пов’язка залишається неушкодженою). Має повітропроникнений та водовідштовхувальний зовнішній плівковий шар, що перешкоджає проникненню бактерій та вірусів.

Алпе® Примадерм Гідроколоїдний (пов’язка) взаємодіє з рідиною рани, створюючи м’яку напівпрозору абсорбувальну масу. Пов’язка підтримує вологе середовище, яке прискорює загоєння ран.

Алпе® Примадерм Гідроколоїдний (пов’язка) показана для часткового та повного заміщення шкіри при виразках ніг (наприклад, трофічних і діабетичних), пролежнях, поверхневих ранах різного походження, саднах, опіках першого та другого ступенів. Рекомендована для лікування ран з незначною та помірною ексудацією, особливо хронічних із затримкою утворення грануляційної тканини. Створює умови для прискорення загоєння ран, сприяє видаленню фібринового нальоту, розчиненню відмерлих тканин при складних хронічних ранах, що не загоюються. Зменшує ймовірність виникнення інфікування рани і ризик появи гіпертрофічних рубців при загоєнні. Зміна пов’язки відбувається без подразнення грануляційноі·та епітеліальноі·тканин і безболісно для пацієнта.

Алпе® Примадерм Гідроколоїдний (пов’язка) також може використовуватися як захисна на непошкодженій шкірі або на шкірі, де починають з’являтися ознаки пошкодження від тертя або тиску (наприклад, пролежні):

– сприяє загоєнню;

– не прилипає до рани;

– знімається без болю.