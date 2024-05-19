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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 15 см, №1 - Київ (812609) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (4)
174,00 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
194,93
Економія: -13,98 грн
180,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
199,01
Економія: -12,39 грн
186,62 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (11)
185,76
Економія: -12,12 грн
173,64 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
199,61
Економія: -26,17 грн
173,44 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (2)
195,86
Економія: -15,07 грн
180,79 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом