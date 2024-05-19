Бажаємо здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Золотоустівська, 44/22 Всього: упаковка (1) 304,30 грн Забронювати

В інших містах:

Бажаємо здоров'я Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, вул. Преображенська, 2 Всього: упаковка (3) 287,00 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д Всього: упаковка (2) 310,64 Економія: -23,90 грн 286,74 грн Забронювати