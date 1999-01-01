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Пов'язки
інші пов'язки
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Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти
5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
від 1439,43 грн
в 313 аптеках
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ПРОЗОРА ПЛІВКОВА ПОВ'ЯЗКА НА РАМЦІ TEGADERM™ FILM
ПРОЗОРА ПЛІВКОВА ПОВ'ЯЗКА НА РАМЦІ TEGADERM™ FILM
6 см х 7 см 1623w №1
від 14,77 грн
в 22 аптеках
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Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти
Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти
10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
від 3846,70 грн
в 20 аптеках
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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
5 х 5 см №1
Дельта Медікел
від 67,66 грн
в 16 аптеках інших міст
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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
15 х 15 см №1
Дельта Медікел
від 220,79 грн
в 11 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ПІДШИННА СИНТЕТИЧНА CAST PADDING
ПІДКЛАДКА ПІДШИННА СИНТЕТИЧНА CAST PADDING
15 см х 4,6 м №1
Shanghai YouJia Medical Supply
від 53,10 грн
в 10 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
10,1 см х 22,8 м №1
від 65,30 грн
в 10 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
5 см х 1 м №1
від 60,20 грн
в 8 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
10 см х 1 м №1
від 84,14 грн
в 8 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ПІДШИННА СИНТЕТИЧНА CAST PADDING
ПІДКЛАДКА ПІДШИННА СИНТЕТИЧНА CAST PADDING
10 см х 4,6 м №1
Shanghai YouJia Medical Supply
від 36,60 грн
в 4 аптеках інших міст
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ПРОЗОРА ПЛІВКОВА ПОВ'ЯЗКА З ОКРАЙКОЮ TEGADERM™ FILM I.V.
ПРОЗОРА ПЛІВКОВА ПОВ'ЯЗКА З ОКРАЙКОЮ TEGADERM™ FILM I.V.
7 см х 8,5 см 1633 №1
від 23,05 грн
в 4 аптеках
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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
10 х 10 см №1
Дельта Медікел
від 192,70 грн
в 4 аптеках
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
7,6 см х 22,8 м №1
від 53,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Пов'язка оклюзійна невентильована Paramedic
Пов'язка оклюзійна невентильована Paramedic
№1
Парамедик
від 516,67 грн
в 2 аптеках інших міст
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Пов’язка клейка стерильна на нетканій основі
Пов’язка клейка стерильна на нетканій основі
10 х 10 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від 21,00 грн
в 2 аптеках
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
10,1 см х 0,95 м №1
від 104,74 грн
в 2 аптеках інших міст
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ПРОЗОРА ПЛІВКОВА ПОВ'ЯЗКА НА РАМЦІ TEGADERM™ FILM
ПРОЗОРА ПЛІВКОВА ПОВ'ЯЗКА НА РАМЦІ TEGADERM™ FILM
10 см х 12 см 1626w №1
від 36,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
20 х 20 см №1
Дельта Медікел
від 291,90 грн
в 2 аптеках
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
7,5 см х 1 м №1
від 80,07 грн
в 1 аптеці інших міст
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Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
10 см х 10 см №1
Paul Hartmann
від 104,46 грн
в 1 аптеці інших міст
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