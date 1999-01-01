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Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти
5 см х 5 см №5
Євролек-Україна
від
1439,43
грн
в 313 аптеках
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ПРОЗОРА ПЛІВКОВА ПОВ'ЯЗКА НА РАМЦІ TEGADERM™ FILM
6 см х 7 см 1623w №1
3М
від
14,77
грн
в 22 аптеках
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Гіало4 реген біоактивна пов'язка на основі колагену та гіалуронової кислоти
10 см х 10 см №5
Євролек-Україна
від
3846,70
грн
в 20 аптеках
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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
5 х 5 см №1
Дельта Медікел
від
67,66
грн
в 16 аптеках інших міст
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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
15 х 15 см №1
Дельта Медікел
від
220,79
грн
в 11 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ПІДШИННА СИНТЕТИЧНА CAST PADDING
15 см х 4,6 м №1
Shanghai YouJia Medical Supply
від
53,10
грн
в 10 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
10,1 см х 22,8 м №1
3М
від
65,30
грн
в 10 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
5 см х 1 м №1
3М
від
60,20
грн
в 8 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
10 см х 1 м №1
3М
від
84,14
грн
в 8 аптеках інших міст
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ПІДКЛАДКА ПІДШИННА СИНТЕТИЧНА CAST PADDING
10 см х 4,6 м №1
Shanghai YouJia Medical Supply
від
36,60
грн
в 4 аптеках інших міст
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ПРОЗОРА ПЛІВКОВА ПОВ'ЯЗКА З ОКРАЙКОЮ TEGADERM™ FILM I.V.
7 см х 8,5 см 1633 №1
3М
від
23,05
грн
в 4 аптеках
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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
10 х 10 см №1
Дельта Медікел
від
192,70
грн
в 4 аптеках
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
7,6 см х 22,8 м №1
3М
від
53,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Пов'язка оклюзійна невентильована Paramedic
№1
Парамедик
від
516,67
грн
в 2 аптеках інших міст
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Пов’язка клейка стерильна на нетканій основі
10 х 10 см №1
Jiangsu Nanfang Medical Co., Ltd
від
21,00
грн
в 2 аптеках
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
10,1 см х 0,95 м №1
3М
від
104,74
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПРОЗОРА ПЛІВКОВА ПОВ'ЯЗКА НА РАМЦІ TEGADERM™ FILM
10 см х 12 см 1626w №1
3М
від
36,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка)
20 х 20 см №1
Дельта Медікел
від
291,90
грн
в 2 аптеках
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ПІДКЛАДКА ТРИКОТАЖНА ТРУБЧАТА 3M™ STOCKINET
7,5 см х 1 м №1
3М
від
80,07
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пов’язка просочена сріблом Atrauman® Ag
10 см х 10 см №1
Paul Hartmann
від
104,46
грн
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Форма випуску
10 см х 1 м
10 см х 10 см
10 см х 12 см
10 см х 12,5 см
10 см х 2,7 м
10 см х 25 см
10 см х 4,6 м
10 х 10 см
10 х 15 см
10 х 20 см
10,1 см х 0,95 м
10,1 см х 22,8 м
12 см х 25 см
15 см х 2,7 м
15 см х 20 см
15 см х 4,6 м
15 х 15 см
15 х 18 см
20 х 20 см
4,4 см х 4,4 см
5 см х 1 м
5 см х 5 см
5 см х 7,2 см
5 х 5 см
6 см х 7 см
7 см х 4,6 м
7 см х 8,5 см
7,5 см х 1 м
7,5 см х 7,5 см
7,6 см х 22,8 м
арт. С-327
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