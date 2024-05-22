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Десоліс (Desolis) (557963) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Десоліс (Desolis)
Ціна в місті Київ
від 548,15 грн
Без рецепта
10 шт від 548,15 грн
В наявності в 85 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
10.3. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи