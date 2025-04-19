Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1358,08
Економія при броні: -84,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1346,84
Економія при броні: -83,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
670,63
Економія при броні: -38,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1337,69
Економія при броні: -74,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1342,52
Економія при броні: -78,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1335,79
Економія при броні: -72,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1347,58
Економія при броні: -73,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
542,90
Економія при броні: -37,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1316,74
Економія при броні: -53,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1328,67
Економія при броні: -65,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1329,82
Економія при броні: -66,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1358,27
Економія при броні: -94,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1333,37
Економія при броні: -69,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО