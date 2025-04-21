Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
666,88
Економія при броні: -35,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1314,32
Економія при броні: -50,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1331,21
Економія при броні: -67,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
662,18
Економія при броні: -30,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1349,76
Економія при броні: -86,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1355,09
Економія при броні: -91,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн