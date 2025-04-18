Харків (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1314,07
Економія при броні: -50,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1333,07
Економія при броні: -53,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1320,93
Економія при броні: -57,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1318,01
Економія при броні: -54,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1287,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1346,96
Економія при броні: -83,31 грн