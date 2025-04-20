Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1352,30
Економія при броні: -88,65 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
667,96
Економія при броні: -36,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1387,58
Економія при броні: -74,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1348,74
Економія при броні: -75,14 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1341,25
Економія при броні: -77,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1372,80
Економія при броні: -59,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1347,09
Економія при броні: -83,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1357,88
Економія при броні: -94,23 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1315,47
Економія при броні: -51,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1358,27
Економія при броні: -94,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
262,86
Економія при броні: -10,13 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 1
3.5 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
3.6 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1357,88
Економія при броні: -94,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1331,09
Економія при броні: -67,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1352,30
Економія при броні: -88,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Десоліс порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1390,09
Економія при броні: -76,69 грн