р-н для інгаляцій

Дорослі та діти віком від 6 років: 1–2 інгаляції по 2–3 мл р-ну на добу.

Діти віком до 6 років: 1–2 інгаляції по 2 мл р-ну на добу.

Аброл®, р-н для інгаляцій, можна використовувати в усіх сучасних інгаляційних приладах (за винятком парових інгаляторів).

Аброл®, р-н для інгаляцій, слід розводити у пропорції 1:1 з фізіологічним р-ном для забезпечення оптимального зволоження повітря, що вивільняється апаратом.

Аброл®, р-н для інгаляцій, не слід змішувати з кромогліциєвою кислотою. Його також не слід змішувати з іншими р-нами, в суміші з якими рН р-ну перевищує 6,3, наприклад, із лужною сіллю для інгаляцій (Emser Salt). Завдяки підвищенню рН може відбутися підвищення здатності до преципітації вільної основи амброксолу гідрохлориду або помутніння р-ну.

Зазвичай рекомендується підігрівати р-н для інгаляцій до температури тіла до початку інгаляції.

Якщо є можливою лише одна інгаляція на добу, додатково слід застосовувати Аброл® для перорального застосування.

Враховуючи те, що сам процес інгаляції може провокувати кашель, рекомендується пацієнтам під час інгаляції дихати нормально.

Пацієнтам із БА перед інгаляцією слід застосовувати бронхоспазмолітики для відкриття легень.

Р-н для перорального застосування .

Дорослі та діти віком від 12 років: по 4 мл 3 рази на добу протягом перших 2–3 днів, що становить 90 мг амброксолу на добу, потім по 2 мл 3 рази на добу, що становить 45 мг амброксолу на добу. Дозування по 4 мл 3 рази на добу може бути продовжене після консультації з лікарем.

Діти віком 6–12 років: по 2 мл 2–3 рази на добу, що становить 30–45 мг амброксолу на добу.

Діти віком 2–6 років: по 1 мл 3 рази на добу, що становить 22,5 мг амброксолу на добу.

Діти віком до 2 років: по 1 мл 2 рази на добу, що становить 15 мг амброксолу на добу.

Дозування для пацієнтів із нирковою та/або печінковою недостатністю. Пацієнтам із тяжким порушенням функції нирок або тяжким порушенням функції печінки препарат слід застосовувати лише після консультації з лікарем, оскільки може бути необхідним знизити підтримувальну дозу або подовжити інтервал між введеннями лікарського засобу.

Аброл®, р-н для інгаляцій та перорального застосування, не слід застосовувати довше 4–5 днів без консультації з лікарем.

При гострих захворюваннях слід проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми не зникають або посилюються, незважаючи на прийом лікарського засобу Аброл®.

Аброл®, р-н для перорального застосування, можна розводити у воді, чаї, фруктовому соку, молоці. Препарат Аброл® можна приймати незалежно від прийому їжі.

Секретолітична дія препарату Аброл® підтримується за умови надходження в організм достатньої кількості рідини.

Діти. Препарат можна застосовувати в педіатричній практиці. Дітям віком до 2 років застосовувати тільки за призначенням лікаря.