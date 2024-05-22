Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїГліцин максі (Glycine maxi)

Гліцин максі (Glycine maxi) (557217) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Гліцин максі (Glycine maxi)
Ціна в місті Київ
від 124,40 грн
Без рецепта
20 шт від 124,40 грн 30 шт, 700 мг від 86,00 грн
В наявності в 185 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії 1.3. Дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку